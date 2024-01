Nieva García, el deán presidente de la Catedral de Córdoba que quiso ser misionero

El 13 de enero de 2023, Joaquín Alberto Nieva García, tomó posesión como nuevo deán presidente del Cabildo Catedralicio. Después de este primer año, Nieva García ha visitado los estudios de COPE donde ha afirmado que "hago una valoración positiva en el trabajo y en todos los proyectos que estamos llevando adelante. Lo mejor es que se da una continuidad con el anterior deán. He cogido un relevo y estoy trabajando con el mejor equipo de colaboradores como es el Cabildo Catedral. Lo más complicado está siendo compaginar otros menesteres con este cargo, como los que aún mantengo como secretario general del Obispado, fiscal del Tribunal de la Rota de Madrid, la parroquia y las clases como profesor. Humildemente, llego hasta donde llego (sonríe)".

Sobre su vocación ha explicado que "mi padre es fundador de la hermandad del Rocío de Lucena, desde pequeño lo acompañaba a distintas reuniones cofrades y luego estuve vinculado a grupos parroquiales. Hubo un momento donde el Señor me mostró que hay muchas personas que no tenían la suerte que yo estaba teniendo, el haber conocido a Jesús. En los últimos años del Bachillerato, tuve la llamada del Señor. Nunca me planteé ser sacerdote, pero Él vino a mí, y no pude decir que no".

Después de pasar por el seminario de San Pelagio de Córdoba, vino la ordenación en Sevilla por San Juan Pablo II. "Recuerdo con mucho cariño aquel momento y el primer destino que me dieron fue a Cardeña". Es cierto que mi primera idea fue de ser misionero, pero misionero en otros países, como se suele entender el término. Cuando entré en el seminario se lo dije al don José Infante Florido. Llegado el momento de mi ordenamiento se lo volví a decir y me respondió que no me preocupara que iría a Cardeña, Conquista, Zuheros, la Venta del Charco y todos los días a Villanueva de Córdoba. Así que me convertía en un misionero pero dentro de la diócesis de Córdoba. Cuando acabó el primer año tuve un nuevo cambio. De nuevo se lo dije y me respondió que no me preocupara, que me enviaría a La Carlota, donde había diez pueblos. Así que finalmente he cumplido mi sueño, el de ser misionero, aunque no como yo lo había planificado, sino como la Iglesia me lo había pedido".





RESTAURACIÓN





La Comisión de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte informó favorablemente acerca del proyecto de conservación y restauración de la decoración de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral. "De momento no ha comenzado los trabajos, pero esperamos que lo haga en los próximos meses. Es un proyecto que lleva varias fases. La primera fase ha sido arreglar los tejados y la fachada exterior, ambas a cargo del Cabildo Catedral. Y por último será los trabajos en su interior. Estamos a la espera de que el Ministerio de Cultura comience los trabajos, y después retomaremos digamos en una última fase, que permitirá poder contemplar esta maravilla en todo su esplendor"

Otra de las restauraciones más imporante que comenzará en breve será la restauración de la Maqsura. "Un proyecto que se ha venido preparado desde hace muchos años con la participación de muchos expertos", asegura Nieva García. "El proyecto, presentado en la Delegación el pasado mes de mayo con un plazo de ejecución de tres años, plantea la actuación en las cúpulas que rematan las tres naves centrales de la ampliación de Alhaken II que forman parte de la maqsura y el Mihrab, con las estancias paredañas a Levante (tesoro) y Poniente (sabat), las habitaciones situadas sobre éstas y las cubiertas del conjunto. "a tenemos el visto bueno al proyecto, y en las próximas semanas comenzarán los trabajos, para que una vez finalizado, podamos disfrutar esta joya que esconde la Mezquita-Catedral de Córdoba".









Con un presupuesto de 3.779.670 euros, la actuación se abordará a partir de extensos estudios previos realizados por un equipo multidisciplinar con dilatada experiencia en el monumento cordobés que pertenecen al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) con la colaboración del Museo de Bellas Artes de Córdoba.

Otro de los trabajos que se ha llevado a cabo en los últimos años y que ya fue presentado el resultado final fue la restauración de las cubiertas de los brazos norte y sur del crucero de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Unos trabajos que se han desarrollado durante 21 meses y recibieron una inversión de en torno a 300.000 euros, financiada por esta institución. La última intervención sobre estas cubiertas fue una actuación puntual realizada en los años 90. "Este gran edificio está vivo, y cuenta con una gran superficie de cubiertas. Hay un gran trabajo de conservación y revisión para detectar cualquier movimiento en la teja, y que puede provocar grandes daños en el interior del templo".









SOBRE LA CAPILLA REAL





La Capilla Real se encuentra enclavada en el inicio de la segunda ampliación de la Mezquita llevada a cabo por el segundo califa omeya, al-Hakam II, y está flanqueada al oeste por la capilla de Villaviciosa (lucernario califal) y al este por la de la Conversión de san Pablo. Su flanco norte mira hacia el coro de la Catedral renacentista y el sur hacia la cúpula lateral occidental de la macsura del oratorio califal.

Para la mayoría de investigadores la Capilla Real fue fundada por el rey Enrique II de Castilla, en el tercer cuarto del siglo XIV, con objeto de dar sepultura a su abuelo Fernando IV y a su padre Alfonso XI, y según consta en la inscripción fundacional del muro oeste, esta obra fue mandada edificar por el rey Trastámara, acabándose en 1371. La ornamentación de yesería se encuadra estilísticamente como mudéjar, con influencias tanto de la decoración nazarí de la Alhambra como del mudéjar toledano, sevillano y cordobés.