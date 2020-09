El mensaje de Enrique Ponce sobre su relación con Ana Soria: "Que nos dejen vivir"

La ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y el posterior romance del torero con la joven Ana Soriaes, sin duda, uno de los temas del año y de las parejas que más titulares está dejando este verano.

El diestro valenciano ha querido terminar con las informaciones que circulan sobre él desde hace varios días y lo ha hecho a través de dos comunicados en menos de 24 horas. El último de ellos se lo enviaba en la tarde de ayer a la periodista de Mediaset, Chelo García - Cortés, y era la presentadora de 'Sálvame', Carlota Corredera, la encargada de poner voz al mensaje de Enrique Ponce.

"Que nos dejen vivir"

En el comunicado, el torero valenciano decía así: "Por la presente y ante los muchísimos comentarios e informaciones inciertas e imprecisas sobre mi relación con Ana, quiero zanjar todo tipo de polémicas a través de este comunicado afirmando que, tal y como la periodista Toñi Moreno aclaró en su último tuit, cosa que le agradezco, yo nunca le hablé de que mi separación se produjese hace cinco meses.

Que cuando Ana y yo comenzamos nuestra relación, Paloma y yo ya estábamos separados hacía un tiempo. Por todo ello, tanto Ana como yo pedimos a los medios de comunicación que se zanje de una vez por todas todo tipo de especulación acerca de nuestra relación y que nos dejen vivir el presente y el futuro de nuestra relación con paz y tranquilidad, porque eso es lo único que de verdad deseamos."

Defensa de Paloma Cuevas

Horas antes, el torero también había enviado un mensaje al programa 'Viva la vida', que este verano ha dirigido la presentadora Toñi Moreno. En esta primera ocasión, Ponce defendía la independencia de su ex mujer, la cordobesa Paloma Cuevas, y pedía que cesasen las informaciones referentes a la empresaria y sus hijas.

Estoy leyendo en algunos titulares que Enrique Ponce me ha dicho que su relación terminó con Paloma Cuevas hace cinco meses. Nunca he dicho que fuera Enrique. El se ha ceñido al comunicado pic.twitter.com/rJ2l2iMswX — Toñi Moreno (@tmorenomorales) August 30, 2020

Es la primera vez, desde que se conociese la noticia de la separación que el torero sale en defensa de Paloma Cuevas y de sus hijas.

El mensaje de Ana Soria

Tras la decisión de Enrique Ponce de eliminar sus fotos con la joven almeriense en redes sociales, al parecer por una petición de Paloma Cuevas, ha sido la propia Ana Soria quien ha reaparecido en Instagram enviando un mensaje sobre su futuro.

"Find what you would die for and then live for it" ("Encuentra por lo que morirías y después vive por ello"), ha escrito la joven estudiante de dereche en su última fotografía.

Con esto, la novia del diestro parece que ha querido dejar claro que, tras encontrar el amor junto al torero y a pesar de todo lo que están viviendo estos meses, piensa luchar por ello y está tranquila.

