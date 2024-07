Matilde de la Hoz: "No hay medios suficientes en la Junta para inspeccionar la vivienda turística"

En un momento especialmente convulso para las viviendas de uso turístico en Andalucía, con un nuevo decreto recientemente publicado y con varias manifestaciones que se está sucediendo en algunas capitales de la región, atiende a COPE la presidenta de la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (AVACOR), Matilde de la Hoz.

-¿Cómo van las negociaciones con el Ayuntamiento para la limitación de pisos turísticos que le permite hacer ahora la Junta de Andalucía?

-Lamentablemente, no hemos tenido aún oportunidad de reunirnos con el delegado de Turismo del Ayuntamiento, Daniel García Ibarrola, pero ya lo hemos solicitado y esperemos que se produzca pronto. El Ayuntamiento, tras el decreto de la Junta, tiene competencia para prohibir y limitar las licencias de la vivienda turística. A fecha de hoy, que sepamos, no se ha hecho nada. Sabemos que quieren encargar un estudio, pero tampoco se ha encargado según las últimas noticias que tenemos. Nuestro deseo sería que, cualquier decisión que tome, sea consensuada con los representantes del sector, que somos nosotros.

-El alcalde, de momento, se ha negado a aplicar la moratoria y la restricción se hará de una vez. ¿Qué os parece?

-No lo entendemos. Esto ya se ha hecho en otras ciudades de Andalucía. En Córdoba, que es la ciudad de España donde más ha aumentado la concesión de licencias de vivienda turística. No entendemos que no se haga nada. Hay zonas muy tensionadas, como el Casco Histórico, y habría que tomar medidas ya para que no sea un problema irreversible cuando se tome una decisión. Lo que se está produciendo ahora es un fenómeno contrario al objetivo político, que es la limitación de las viviendas turísticas. Con el miedo a esta futura prohibición de pisos turísticos, la solicitud de licencias en Córdoba está siendo exponencial.

-A pesar de que no somos una ciudad especialmente turística en comparación a otras capitales (aquí las pernoctaciones no terminan de afianzarse), los datos os dicen que Córdoba es la más crece en vivienda de uso turístico. ¿Por qué crees que ocurre?

-No terminamos de entenderlo. Sí que hay motivos por los que se sabe que muchos propietarios se pasan al alquiler turístico, pero esto que está pasando no termina de tener mucho sentido. Pero es lo que está pasando, y hay que actuar. La Junta es la que concede las licencias y sabemos que está desbordada, que no tiene suficientes medios para inspeccionar y controlar las licencias. En esta situación, una moratoria sería lo lógico. Frenar el problema, analizar la situación y tomar las medidas pertinentes

-La Junta de Andalucía anunció que iba a quitar el permiso de actividad como vivienda turística a hasta 50 pisos en Córdoba porque no cumplían los requisitos. Córdoba es la ciudad donde menos vivienda turística se va a restringir en comparación con otras ciudades más pequeñas como, por ejemplo, Cádiz. Son datos que no terminan de ser congruentes. ¿Por qué crees que ocurre?

-Creo que está directamente relacionado con lo que te decía en la anterior pregunta: no hay medios para controlar las licencias. No hay inspectores. Porque llevan también hoteles y apartamentos rurales de capital y provincia. Muchas licencias y pocos medios. Ahí tienes la clave. Una licencia se concede únicamente mediante una declaración responsable que se presenta por vía telemática. Posteriormente, se hace una inspección en la vivienda.

Una licencia se concede únicamente mediante una declaración responsable que se presenta por vía telemática. Posteriormente, se hace una inspección en la vivienda. El problema es que hace ya tiempo que esto no se hace, precisamente, por esa falta de medios. Esas 50 viviendas presentaron la declaración responsable en 2019 y se han restringido ahora, cinco años después, para requerirles a los titulares una documentación que faltaba. Cinco años después. En cosas como estás se ve el descontrol que hay en la concesión de licencias de vivienda turística.



-Precisamente es interesante detenerse en esos pisos que no están en regla. ¿Cómo se pueden identificar?

-Eso lo podemos hacer incluso nosotros.Y lo hemos visto. Si coges el listado de la Junta de Andalucía donde vienen las licencias concedidas, puede comprobar si el anuncio de la plataforma se corresponde con el piso. Nosotros hemos visto con un mismo número de licencia cuatro y cinco pisos publicados. Otros con número de licencia que no existen. La Junta ha concedido, de momento, algo más de 4.000 licencias... pues nosotros hemos visto pisos en estas plataformas con números de licencia que ya van por el 5.000. No tiene explicación que esto ocurra.

-¿Se están dando casos en Córdoba de bloques de viviendas que hayan vetado la existencia de viviendas de uso turístico?

-Esto es algo que ha causado mucho revuelo en las comunidades de propietarios. Hay dos sentencias que han sentado jurisprudencia en el Tribunal Supremo de dos casos concretos. Las sentencias les han dado la razón porque en los estatutos estaba prohibido que se utilizara un piso para abrir una actividad económica, pero cualquier actividad. Hay otras muchas sentencias que las han perdido. No sé cómo se legislará finalmente.

-Hay un asunto que me llamó la atención de una charla que ofrecisteis hace un tiempo en el que un agente de la Policía Nacional explicaba cómo funcionaba la nueva ley para la recepción de usuarios en las viviendas de uso turístico. La presentación del DNI de manera física es obligatoria, pero se siguen viendo las cajitas con el código numérico en las puertas de las viviendas...

-Sí, por supuesto. Esto viene de una ley del Ministerio del Interior con carácter nacional. Y es así, el registro de viajeros se tiene que hacer de manera presencial y eso es lo que estamos tratando de comunicar a nuestros asociados. Y por eso colaboramos con la Policía Nacional. En el nuevo decreto también ha prohibido la Junta los cajetines de llaves en las zonas públicas, pero se sigue viendo. La gente no denuncias tampoco. Hay mucho desconocimiento.

-¿Cómo ha sido la ocupación de la vivienda turística en lo que llevamos de año?

-En este sentido me reitero en algo que he dicho alguna vez: la actividad económica de las viviendas turísticas son cada vez menos rentables. Hay un informe de 2019 que decía que el 50% ya no era rentable. En ese mismo año, visitaron Córdoba 990.000 turistas, y había 1.172 viviendas de uso turístico aquí. El año pasado, en 2023, la cifra de turistas no llegó a la de 2019 y, sin embargo, la cifra de viviendas turísticas se había casi triplicado. A eso hay que sumarles las plazas hoteleras y los apartamentos turísticos, que no es lo mismo. La vivienda de uso turístico está en una comunidad de propietarios y lo alquila un particular. Un apartamento turístico está en bloques que se dedican íntegramente a esta actividad.

Lo que está claro es que la oferta es muy superior a la demanda y eso ha provocado bajada de precios y menor ocupación de viviendas turísticas, con la consiguiente bajada de la rentabilidad.