Más de 30 positivos en COVID19 en las residencias de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Córdoba 

Están siendo unos días duros para las Hermanitas de los Ancianos Desamparados debido al aumento de casos positivos por coronavirus en las residencias que esta congregación gestiona en la provincia, ya que ascienden a más de una treintena.

En la Residencia San Rafael de la capital cordobesa hay 21 casos positivos, entre residentes y trabajadores, que según ha informado la Consejería de Salud y Familias de la Junta, han sido aislados en una zona de la residencia, separados del resto.

En en caso de Montilla, en la Residencia San Rafael, se han confirmado doce casos positivos lo que ha provocado una corriente solidaria por parte de todos los ciudadanos y colectivos de la localidad que durante estos días han trabajado duro para ayudar tanto a las religiosas como a los afectados que se encuentran en esta difícil situación. Precisamente en esta mañana se ha procedido a realizar el test a todos los trabajadores y a las religiosas, entre las que hay una hermana ingresada en el hospital, estable por el momento, y otra aislada, en este caso la Superiora.

“Vivimos una situación muy complicada, no tenemos personal para sustituir en caso de que salgan mañana afectados más trabajadores, ya hay dos positivos, y aunque hemos utilizado todo tipo de protección, los resultados están siendo muy trágicos”, explica una de las religiosas al tiempo que se lamenta de no poder conseguir que se le haga la prueba también a los ancianos. “Queríamos que le hicieran el test a todos, pero al superar los sesenta y cinco años, nos han dicho que no es posible”, expresa la religiosa, quien asegura que tienen miedo a todo lo que está por venir.

Por ello, hace un llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos: “Ahora más que nunca necesitamos ayuda, no tenemos materiales suficientes ni oxígeno”.

Apoyo del pueblo montillano

Por su parte, a través de numerosos colectivos se ha recaudado todo tipo de material sanitario (mascarillas, termómetros, guantes…) y se han puesto a disposición de los residentes, más de noventa personas mayores, recursos para garantizar su seguridad y la de los trabajadores del asilo.