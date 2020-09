Marta Mesa, la cordobesa que hizo llorar a Isabel Pantoja y obtuvo el primer ticket dorado de ‘Idol Kids’

La cordobesa Marta Mesa, natural de Montilla, llegaba a ‘Idol Kids’, el nuevo talent show de Mediaset, donde sorprendía a todo el jurado, especialmente a la tonadillera sevillana, Isabel Pantoja.

A sus 14 años, Marta parece que lo tiene muy claro en la vida: “La música me vuelve, literalmente loca. Todo lo que hago es para la música, lo comparto con ella porque ella hace sentirme lo que soy”.

La cordobesa se subía al escenario del programa para interpretar una fabulosa versión de ‘La llorona’ de Chavela Vargas con la que emocionó y dejó impresionados al jurado.

Durante su interpretación, Isabel Pantoja se señalaba la piel de gallina y no salía de su asombro al igual que el resto de sus compañeros del jurado, la cantante Edurne y el músico Carlos Jean,

�� Marta Mesa deja a todos sin palabras, provoca el llanto de @_ISABELPANTOJA y se lleva el primer ticket dorado de #IdolKidshttps://t.co/h3qDSCY7uX — Idol Kids (@idolkidsesp) September 7, 2020

“¡¿Pero tú que te crees?!¡¿Qué es esto?”, gritaba Carlos Jean al terminar la canción y mientras público y jurado aplaudía de pie y pedía el ticket dorado. “No hay palabras, es muy difícil definir lo que acabas de hacer. Es difícil hacerlo todo bien como lo has hecho tú, todo bien”, comentaba el productor musical. “Y la llorona está aquí”, decía Isabel Pantoja señalándose y con un pañuelo en la mano secándose la lágrimas.

RT si has alucinado con la impresionante actuación de Marta �� https://t.co/qXjop0dV6Jpic.twitter.com/WcOO3wjNll — Idol Kids (@idolkidsesp) September 7, 2020

“Yo quiero escucharla otra vez, dios mío, vaya niña. Me he muerto, yo me he muerto cuando la he escuchado”, continuaba tras la actuación Isabel Pantoja impresionada.

“¡¡Olé olé olé!! Yo no me siento, lo siento pero yo no me siento. Después de haberte escuchado no puedo sentarme”, decía la tonadillera, mientras ponía una mano en el ticket dorado: “¡Es ella, es ella!”. Carlos Jean y Edurne no dudaron en seguir a la tonadillera y pulsar el botón del ticket dorado.

Marta se convertía así en el primer ticket dorado de esta edición de ‘Idol Kids’ y pasaba directamente a las galas.

'IDOL KIDS'

Este talent show es un concurso de talentos español para niños, que cuenta con tres frases diferentes.

El concurso se encuentra en la primera fase, que consta de siete galas, cada miembro del jurado y del público valora a los aspirantes accionando un botón verde o un botón rojo, dependiendo de si le ha gustado o no. Así, al finalizar la actuación, se desvela el voto del jurado y, si ha obtenido dos "verdes" como mínimo, se hace visible el porcentaje de éxito que ha tenido entre el público. Dicho dato determina su puesto en la clasificación general frente a sus adversarios en la siguiente fase. Además, cabe destacar que los jueces pueden otorgar por unanimidad 20 tiques dorados, que suponen pases directos a las semifinales.

La segunda etapa está compuesta por dos galas, donde compiten los niños que hayan conseguido las 30 primeras posiciones de la clasificación, siendo la mecánica muy similar a la de la ronda previa. En esta ocasión, 16 niños pasan a la ronda final: 14 por decisión del público y el jurado, y 2 por haber conseguido un tique dorado.

En las últimas galas (3 semifinales y una final), los clasificados se dividen en grupos y cantan en solitario. A pesar de que en esta etapa el jurado sigue emitiendo su veredicto, es el público el encargado de elegir al ganador, que se llevará una formación musical valorada en 5.000 euros.