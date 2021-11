Marifrán Carazo: “Vamos a reprogramar los presupuestos para salvar la partida para la Base Logística”

Marifrán Carazo, consejera de Fomento e Infraestructuras de la Junta de Andalucía ha pasado por La Linterna de Ángel Expósito con el amargo regusto del rechazo a los presupuestos planteados por el cogobierno del PP y Ciudadanos. Carazo expuso que a pesar de ese voto negativo de VOX y PSOE el intento de su gobierno es “agotar legislatura, porque las elecciones serían en diciembre de 2022. Esa es la voluntad y lo ha puesto de manifiesto el Presidente de la Junta de Andalucía en este pleno en el que VOX junto al PSOE y a la izquierda radical han hecho una pinza en contra de Ciudadanos y del PP y no han aprobado un presupuesto que es el de la recuperación económica como herramienta para la salida de la crisis. Nuestro objetivo es prorrogar presupuesto y continuar en el gobierno pensando en Andalucía y los andaluces”. En el pleno celebrado este jueves se ha puesto de manifiesto también a juicio de la consejera que Andalucía “tiene que seguir por la senda de la recuperación que se ha emprendido con fuerza y la voluntad de este gobierno es continuar con la reactivación económica”.

Este jueves fue aprobada una de sus leyes clave y que considera esencial para la recuperación económica, la LISTA. La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ha salido adelante por 57 votos a favor, 16 en contra y 33 abstenciones. Ha explicado Carazo sobre esta nueva normativa que “Andalucía necesitaba una nueva ley que regulase el suelo. La anterior era de 2002 y teníamos que actualizar esa norma y ofrecer a Andalucía la capacidad de desarrollarse. Una ley sencilla y fácil de cumplir, que reduce los trámites y va a favorecer a los Ayuntamientos a aprobar sus planeamientos. Hay Ayuntamientos cuyos planes han sido anulados por los tribunales por la inseguridad jurídica de la anterior ley. Se han desaprovechado muchas oportunidades y espantado la inversión. Es una ley determinante como elemento para la reactivación económica. Ayer no aprobamos el presupuesto, pero hoy sí se ha aprobado una ley muy importante. En este caso VOX votó afirmativamente al texto, el PSOE se ha abstenido y la izquierda radical ha votado en contra”.

Sobre el proyecto de la Base Logística, la Consejera reconoció que “la colaboración entre todos los estamentos ha sido absoluta desde el primer minuto. En cuanto el Ejército de Tierra decidió que la Base viniera a Córdoba nos pusimos a trabajar de forma conjunta formando equipo porque sabemos lo importante que es el proyecto para Córdoba y para Andalucía. En tiempo récord conseguimos aprobar el convenio para urbanizar el terreno y en septiembre firmamos el protocolo que se irá desarrollando. Tenemos por delante el reto de la construcción de este parque que es también tecnológico y tiene que ser tractor de la logística. Y se ha de convertir a Andalucía en una gran plataforma logística del sur de Europa”.

En referencia a la retirada del apoyo de VOX, Carazo lamentó que el partido verde “ya lo tenía claro y no ha dado opción al diálogo. Nos ha aprobado los otros tres presupuestos y el cambio ha funcionado gracias a ese apoyo. No entendemos ese cambio de opinión en un momento en el que más se necesitaba tener presupuestos y anteponer Andalucía por encima de criterios electoralistas”. Una circunstancia que llena de tristeza a la política: “Estoy triste porque se ha hecho un gran esfuerzo. Este es un gobierno joven, pero que ha tomado las riendas de Andalucía en el peor momento de nuestra democracia y con mucho esfuerzo habíamos preparado un presupuesto al que no se le podía negar su aprobación. Un presupuesto que invierte más que nunca en sanidad, que también apuesta por la educación, servicios sociales, inversión… para la Base Logística había una partida de 10,8 millones de euros que se pone en riesgo. Quiero tranquilizar a la ciudad de Córdoba. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante para reprogramar el presupuesto y garantizar esa partida”. De paso, Carazo descartó otros reveses suplementarios porque “los fondos europeos no se comprometen ni los Next Generation, aparte de la autofinanciada. Pero vamos a reprogramar partidas apostando por aquellos proyectos que son esenciales para crear empleo y dinamizar, como el de la Base Logística de Córdoba para la ciudad y toda Andalucía”.