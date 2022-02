Mari Valverde (64): "La scooter es mis pies y mis manos, sin ella no puedo ser autónoma"

Mari Valverde tiene 64 años y lleva desde los 11 arrastrando un problema en su rodilla derivado de una mala caída que no supieron curarle a tiempo. Ahora vive en una vivienda social en la que no puede guardar la silla 'scooter' para discapacitados con la que hacía sus labores diarias, "porque el ascensor es muy pequeño y no cabe, así que tengo que guardarla todos los días en la cochera", asegura. Por ese mismo problema, el pasado 14 de enero, cuando fue a recogerla, se encontró con que no estaba: se la habían robado.

Esta circunstancia le ha hecho pedir desesperadamente, desde entonces, ayuda a través de redes sociales, "pero de momento solo una persona me ha ayudado con 50 euros, por mucho que lo intento". Mari asegura que en estas condiciones no puede hacer otra cosa que quedarse en casa y que sin su scooter pierde la autonomía que le queda. Además, lamenta que haya gente que le acuse de no decir la verdad y, ante eso, anima a aquellos que duden a entrar en su blog miluchaporlapaz.blogspot.com para comprobar que lo que dice es real. "Conseguí vivir donde vivo porque estuve tres meses en la puerta del Ayuntamiento hasta que me hicieron caso, pero desde que empecé a tener problemas con la pierna solo me han ido robando derechos", asevera.

La 'scooter' que solicita Valverde asciende a los 1500 euros, un precio demasiado elevado para ella, que ya contaba con la otra "gracias a la solidaridad de una buena persona, que me la regaló". Con la silla de ruedas convencional no es suficiente, puesto que le resulta y incómoda y no le permité hacer labores como ir a hacer la compra (cuenta que la scooter le permite guardar los alimentos en la cesta que posee, pero con la silla de ruedas manual es demasiado complicado y le resulta incluso peligrosa). María ya ha enviado más de 4000 correos a entidades e instituciones diversas y se mantiene con la ilusión de volver a recuperar su 'scooter'.