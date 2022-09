Manolo García: "Mi suerte ha sido no haber perdido la ilusión por la vida"

Pocos artistas que han formado parte de otra formación han dejado atrás su pasado y ahora sobre todo se le reconoce por su presente. Ha sido el caso de Manolo García, que en día comenzara su andadura junto a Quimi Portet como El Último de la Fila. Todo principio tiene un final y aquel grupo hizo un punto y final.









Manolo García sabía que tenía que emprender su carrera en solitario y su suerte según él fue que le acompañó la suerte y las canciones fueron fluyendo. Y con ellas los éxitos con canciones que se conviertieron en número uno, como ocurre también ahora cuando vuelve a lanzar nuevo trabajo, con la pecualidad que ha puesto dos álbumes en el mercado a la misma vez.









En una entravista Manolo García, con motivo de su gira de conciertos que lo llevará entre otras ciudadas por Córdoba, el jueves 8 de septiembre, tiene claro que "mi suerte ha sido no haber perdido la ilusión por la vida. Han llegado a mí estribillos, canciones, poesías.... Mi caso ha sido que renové mi ilusión. Necesito que la vida sea bonito y para ello luché y sigo luchando, porque nadie te regala nada. A mí me sigue haciendo ilusión que me llamen para una entrevista. Aquellos chavales del Último de la Fila salíamos al escenario con muchas ganas, con ilusión, la misma con la que yo salgo cada vez que piso un escenario".





SU NUEVO TRABAJO

Esta vez, Manolo García, nos sorprende con el lanzamiento de “Mi Vida en Marte" y "Desatinos Desplumados". Incapaz de defraudar a sus admiradores, Manolo realiza otra joya de pop rock hermoso y rotundo, de esas que enganchan desde la primera escucha. Y absolutamente renovadora, lo que es un mérito nada menor cuando se acumulan tantas muescas de carrera como él. Ahora nos regala “Mi Vida en Marte” y “Desatinos Desplumados”, de los que Manolo García nos ha contado que "en mitad de la gira del año 2019 empecé a pensar en estas nuevas canciones. Me apetece ponerme a componer y al volver de los conciertos que voy realizando cada semana, en los días libres, en mi pequeño estudio, empiezo a dibujar ideas, vagas ideas, pero sé que fructificarán en canciones. Paso muchas horas haciendo maquetas, descartando o guardando propuestas que me hago a mí mismo, pues lógicamente trabajo en solitario. Muchas de esas ideas sencillas no volveré a escucharlas hasta meses después cuando ya he terminado esa gira y cuando ya no me acuerdo en absoluto de lo que grabé. Esa posibilidad me sirve de criba para aceptar o rechazar ese conato de canción".









Pero llegó el mal sueño que hemos vivido todos, la Covid y el confinamiento donde "mi vida como la de todos, se volvió más solitaria y ahí comienzo a rehacer textos, revisar partes de lo ya grabao o en algún caso aceptar la totalidad de la maqueta dándola por buena. Ahí ya intermitentemente empiezo a entrar al estudio con los diferentes músicos que se mencionan en el disco. Se da también la situación, para mi nueva, de que en otoño del año 2021 grabo con músicos americanos que están en Nueva York estando yo en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Lo que se dice online. El resultado me gusta, pero la experiencia en si misma no. Esa no presencia física no me lleva a alcanzar los grados de plenitud que consigo cuando estoy entre el bajista, el batería y el guitarrista por poner un ejemplo. Hablando con ellos, explicándoles mis ideas y haciéndoles partícipes de mi euforia. Un par de canciones de este disco están grabadas en el 2017. Momentos libres míos en los que yo convocaba a algún músico, y en este caso en forma de trio, tocando yo la batería, grabo algunas de esas canciones”





UN MENSAJE





Manolo García nos ha querido dejar un mensaje asegurando que "debemos luchar unidos contra la adversidad. Parece una utopía, pero es posible hacerlo si la gran mayoría lucha por conseguir un mundo mejor. Y lo podemos hacer en nuestro pequeño círculo. El mundo exterior solo nos acerca noticias inquietantes, pero la música, el arte, la buena vecindad...., puede apartar cosas muy buenas. Debemos ser más cariñosos con los demás y sonreir más ahora que no llevamos mascarillas".









Puedes escuchar la entrevista completa aquí.