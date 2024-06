Luz Casal: "Las cosas no se hacen por tener éxito sino porque necesitas comunicarte"

Luz Casal llega este viernes a la Plaza de Toros de Córdoba para presentar a partir de las diez de la noche su “Las ventanas de mi alma”. Es la Luz más íntima de una cantante que nos ha regalado en su trayectoria temas que ya forman parte, sin exagerar, del acervo de una generación

Nunca he hablado contigo, pero de todas las veces que te he escuchado ya me resultas hasta casi una conocida. Dicen de ti que eres una buena persona. ¿Cómo se logra ser una buena persona y tener éxito al mismo tiempo en mercados como el francés y el español?

Ser buena persona debería ser el objetivo de cualquiera. Dentro de todos los defectos que pueda tener está el pulirlos y amar al prójimo para estar en este mundo sin hacer daño a uno mismo ni tampoco a los demás. Trabajo por ser buena gente. Luego sobre los éxitos o al aplauso... en algunas ocasiones tiene que ver con una recompensa al esfuerzo y dedicación y a todo lo que le pones a la música. En otros casos son sorprendentes como cuando recibes un premio. No soy una persona que se conforme con lo que ha hecho porque descubro cada día que puedo ser mejor en lo que hago. Eso te hace tener una cierta distancia con la parte amable del trabajo. Con la parte bonita de dedicarse a la música.

¿Y qué se siente, ya puestos, cuando padres e hijos se saben de memoria de canciones? Imagino que debe resultar emocionante.

Es gratificante, como mínimo. Te produce la sensación de estar aquí para alguien. En cualquier caso siempre he considerado que esas distancias generacionales porque tienes que tener un gusto determinado con una edad determinada siempre he pensado que es de tener poca libertad. Uno puede tener quince años y gustarle un cantante de los sesenta y uno de sesenta años que le guste la última sensación femenina.



“Subir, bajar, / todo eso se reduce / a un eterno blablabla” cantas en “Antes que tú”. La gloria efímera que a ti no te ha pillado ha hundido muchas carreras.

El éxito es una cosa fugaz que hay que disfrutarlo cuando lo tienes y no frustrarte cuando te da la espalda. Tampoco se hacen las cosas para tener éxito sino porque necesitas comunicarte. Eso se transforma en cosas que son halagadoras o bastante menos.



El cordobés Lucano decía que donde esté tu corazón allí está tu lengua. ¿Se puede decir que en tu caso donde está tu corazón está tu garganta?

Sí, se podría usar ese símil. Me expreso a través de la voz cantada. Es lo máximo. Como puede ser para un pintor clásico unos pinceles. Es tu vehículo.



Hay una canción en tu “Las ventanas de mi alma”, una canción ‘Un Poco Más de Amor’ que lleva 30 años en conserva y ahora reflota. Es como un gran reserva. ¿Por qué guardarla y por qué ahora rescatarla?

Hay canciones que cuando se hacen o escriben las haces por algo, pero luego por razones casi incomprensibles no las incluyes. Cuando surgió el conflicto entre Rusia y Ucrania la letra de ese tema no sólo definía esa guerra sino que se sigan provocando ese tipo de conflictos y que no aprendamos lecciones para no repetirlas. El caso es que la canción cumpla su cometido aunque haya sido compuesta hace veinte años.

Tienes que estar cansada de responder preguntas, en general, y sobre tu salud en particular. Pero imagino que eres consciente de que tu testimonio ha sido más efectivo que mil pastillas para algunos de tus fieles que hayan pasado lo mismo que tú

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo importante era tratar la situación como un accidente que ocurre a muchísimas personas y quitarle ese velo de secretismo y de drama que bastante es pasarlo. Hay que tomarlo como parte de la vida. Me conmueve cuando alguien me dice que le animó. Eso me produce satisfacción porque me interesa mucho tener esa relación con la gente y ayudar desde la distancia.



¿Hay algo en Córdoba o sobre Córdoba que podrá inspirarte para componer una canción?

Córdoba tiene tantísima historia y tanta importancia para quienes amamos el arte y la historia que quién sabe. De todos modos, la inspiración es como un destello que luego resulta que tienes que trabajarlo y en ese sentido cualquiera sabe. Puede haber una imagen, un sonido... que digas que a partir de aquí podré hacer algo.



La penúltima: ¿Es cierto, como creo que te escuché en una ocasión, que te enamoraste de tu profesión por la radio?

La radio era muy importante en mi casa mucho antes de tener un tocadiscos. Era el vehículo que teníamos para escuchar diferentes canciones e intérpretes. Eran grandes aficionados y estaba siempre puesta. Sigo teniendo un gran vínculo con la radio y no sólo con las emisoras musicales. Me gusta hacer cosas mientras escucho la radio. La música ha estado presente desde que nací porque mi madre era muy cantarina. Ella decía que no era muy buena cantante, pero tenía una voz muy delicada. La música me ha acompañado siempre.



Y la última, casi como favor personal y saliéndonos de lo de mañana. Es posible que en un par de domingos tenga que cantar el ascenso del Córdoba a través de un micrófono. ¿Cómo hago para que no me salgan gallos ni desafinar demasiado?

Los gallos siempre están relacionados con flemas, así que es por tener el conducto por el que sale el aire no especialmente limpio. Es una canción sencilla, no tiene demasiadas complicaciones... Te tendrá que salir bien (risas).