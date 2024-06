Los vecinos de la barriada de Los Ángeles se concentrarán por el cierre de su consultorio médico

La Asociación de Vecinos 'Poeta Rafael Alberti' de la barriada periférica de Los Ángeles, en la capital cordobesa, ha convocado una concentración el próximo jueves ante su consultorio médico, para oponerse a su cierre, ya que, desde ese mismo día, "las consultas de médico y ATS de Los Ángeles pasarán al nuevo Centro de Salud de Alcolea", otra barriada periférica, de la que les separa el río Guadalquivir, y donde también se concentrarán el próximo viernes.

Según ha informado la citada asociación vecinal, la movilización está justificada, pues ya el pasado abril expuso a la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba "la dificultad que supondría para muchas personas usuarias" del Consultorio de Los Ángeles, "principalmente personas mayores o con niños pequeños, el desplazarse al nuevo Centro de Salud" de Alcolea.

Se da la circunstancia de que la población de Los Ángeles "cada vez está más envejecida, y no todos tienen la agilidad ni los medios para poder desplazarse" a Alcolea, pues, "al margen de la distancia existente, las condiciones de seguridad no son las más óptimas, ya que el desplazamiento a pie", que ahora hacen con seguridad al consultorio de su barrio, tendría que hacers a Alcolea "a través del arcén de la carretera N-IV, con el riesgo que esto supone".

Una alternativa, según la asociación vecinal, "podría ser el desplazamiento en transporte público, pero muchos de los usuarios no tienen la posibilidad de poder montarse en el autobús de línea para desplazarse al nuevo centro, por no mencionar el coste económico añadido que esto supondría para ellos". A todo ello se les respondió desde Salud "que intentarían buscar una solución, con el compromiso de que en ningún momento empeoraría la calidad asistencial, y aclarando que quienes no pudieran desplazarse contarían con asistencia domiciliaria", algo que, a juicio de la asociación, "supondría un número más elevado de visitas domiciliarias en comparación con las que se llevan a cabo actualmente".

Por todo ello y tras haber recogido ya 700 firmas contra el cierre del Consultorio de Los Ángeles, la asociación vecinal ha convocado las referidas concentraciones de protesta, el jueves y el viernes de esta semana, a las 12,30 horas ambos días, ante los centros sanitarios de Los Ángeles y de Alcolea, respectivamente, para evitar "la pérdida de un centro de salud con más de 40 años de historia".