Los sindicatos demandan mayor seguridad en las aulas y convocan una huelga para el viernes 18

Los sindicatos mayoritarios han convocado para este viernes 18 una huelga en la enseñanza y una manifestación que partirá en Córdoba del Bulevar Gran Capitán a las 12 horas y llegará hasta la Delegación de Educación.

A juicio de los sindicatos, la Consejería de Educación de la Junta no ha cumplido al dejar “en manos de los centros y los padres toda la responsabilidad de adaptarse a la situación sanitaria con los mismos recursos de todos los años sin gastar ni un solo euro extra para mejorar las plantillas o la realidad de los centros".

Los colectivos sindicales demandan el uso de los “384 millones transferidos para educación y atención primaria de los presupuestos de la Junta” ya que “la contratación de profesores de refuerzo es insuficiente y la salud de los escolares y de los trabajadores no está garantizada porque la ratio no se ha bajado y eso impide mantener la distancia de seguridad que se está exigiendo en todos los ámbitos por parte de la autoridad sanitaria. Apenas hay 0,3 docentes más disponibles en unas circunstancias que exigen una contratación masiva de profesorado".

Miguel Ángel González, delegado sindical de Ustea, explicó a los medios que la Junta ya ha admitido “que de las 20.000 aulas que existen solo en Primaria, en Andalucía al menos 5.000 son ilegales”. La situación puede agravarse ya que “todas esas aulas no están ni siquiera adaptadas a la norma precovid, aunque son muchas más las que tienen la ratio legal y no pueden garantizar las distancias de seguridad”.

Para CC.OO. Enseñanza se inicia la Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial sin las medidas necesarias contra la pandemiahttps://t.co/9u7JNzm6sx

El cambio organizativo de última hora de la C.E. obliga a que el comienzo ordinario el lunes 21. pic.twitter.com/B833LbylyA — FE CCOO Andalucía (@feccooand) September 15, 2020

Igualmente, los sindicatos han censurado la falta de personal extra de limpieza en la gran mayoría de los centros educativos. Un personal, que “ya era insuficiente el curso pasado” y que “no puede asumir la carga de trabajo que suponen los protocolos de limpieza por covid, por lo que es imposible que se cumplan”. También se pide la presencia de personal sanitario en los medios: “una demanda histórica que ahora es más necesaria que nunca" en lugar de "descargar la responsabilidad en profesorado y equipos directivos”.

Desde los estudiantes, la situación no es mejor a juicio de su representante Pablo Fernández, ya que “se ha establecido la formación semipresencial sin tener en cuenta que hay aún muchos alumnos sin acceso a medios telemáticos y en los escasos días de clase que ha habido, ya se han producido caídas de conexión y problemas para seguir las clases no presenciales” y, en el caso de la Universidad, se ha diseñado un sistema presencial por el que un tercio del alumnado va presencialmente mientras que el resto sigue la clase telemáticamente, “con las carencias que esto conlleva. Llevamos semana y media de clase y ya ha habido caídas de conexión y por no hablar de los estudiantes que no tienen medios”.

