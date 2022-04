Los hoteles esperan superar el 65% de ocupación en Semana Santa, pendientes de reservas de última hora

Los hoteles y alojamientos de la capital y la provincia cordobesa esperan superar el 65 por ciento de ocupación durante la Semana Santa y llegar al 80 por ciento, pendientes de las reservas de última hora, que están aumentando en estos días, aunque aún lejos de las cifras de 2019, el año anterior al inicio de la pandemia del Covid-19.

Según la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, "el último sondeo fue el pasado lunes y la ocupación estaba rondando el 65 por ciento desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección", pero "está habiendo en estas fechas peticiones de reservas", por lo que entiende que "la ocupación subirá a lo largo de estos días".

Al respecto, ha comentado que "la reserva se caracteriza por ser de última hora", al tiempo que ha precisado que la mayor demanda se da en las noches del Jueves y Viernes Santo, con un porcentaje de en torno al 80%, si bien respecto a 2019 en global los hoteles y alojamientos están "aproximadamente unos 15 puntos de ocupación por debajo".

En este sentido, Serrano ha indicado que "las reservas son de muy última hora", a la vez que "las circunstancias no son buenas, por el conflicto bélico, la amenaza de agua, que es tan necesaria para otros sectores, pero para nosotros es perjudicial", por lo que "no se sabe cómo se cerrará la ocupación". En cuanto a la inflación, el representante del sector ha explicado que "ahora los precios están por debajo de los que se barajaban en el año 2019", acorde con estas fechas, sin embargo "los costes de suministros básicos, como luz, agua y gas se han triplicado", de modo que "no se tiene la ocupación, ni el mismo precio, ni el mismo gasto que en 2019", ha subrayado.

En relación a los alojamientos rurales, ha aseverado que están "funcionando bien, porque es un turismo que hoy en día está de moda por el tema de que se guarda más la privacidad y hay menos contacto entre personas", a lo que ha agregado que al estar en localidades o cerca de ellas se puede disfrutar de su Semana Santa. Barajan las mismas previsiones de ocupación. Sobre el perfil del turista, Serrano ha aseverado que "el turismo internacional no ha despertado todavía y está ahora más afectado, si cabe, por el tema del conflicto bélico", de manera que el turismo en Semana Santa en la provincia es "básicamente nacional", ha apuntado.





EL MES FESTIVO DE MAYO





Y en relación a las reservas para el mes de mayo, el presidente de Aehcor ha afirmado que está "habiendo algo de movimiento, al ser un mes festivo en Córdoba, con las cruces, los patios y la feria, pero no es el movimiento de años anteriores a la pandemia", porque "en estas fechas habría muchas más reservas". Al hilo, ha puntualizado que "el mercado nacional se mueve de otra manera, con una previsión muy corta", aunque ha dicho que tienen "esperanzas" y creen que "va a funcionar".