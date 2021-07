Los ganaderos exigen al Gobierno "precios justos" para la leche

El sector del vacuno de leche se ha manifestado este martes en Sevilla para reclamar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que intervenga en el mercado debido por unos "precios justos" para los ganaderos, ya que "el sector se muere". "Lo que hay que hacer es arremangarse y poner las cosas en su sitio como ha hecho el Ministerio francés, poniendo un precio mínimo del brik en los lineales (los muebles donde se exponen los productos en comercios y grandes superficies). Si pones un precio mínimo habrá para todos en la cadena, sino, difícilmente lo va a haber", ha dicho en declaraciones a los medios el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y de la Organización de Productores del Sur (OPL del Sur), Juan Leal.

La manifestación ha sido apoyada también por los sindicatos agrarios COAG, UPA y Asaja Córdoba, provincia con amplia representatividad del sector, y ha partido hasta la Plaza de España desde el Palacio de San Telmo, sede de gobierno de la Junta de Andalucía, administración a la que Leal ha agradecido su apoyo y lamentado que, "por desgracia, compete poco en esto". El presidente de la OPL del Sur ha explicado que hace seis años el precio medio del litro de leche estaba en 0,35 euros y ahora está en torno a 0,31 y 0,33, con "lo cual los costes de producción superan con creces el ingreso del ganadero". "Han subido la alimentación, el gasoil y vemos que la distribución no mueve ficha a la hora de plantear estas cosas", ha lamentado.

Así las cosas, ha subrayado que "la administración competente es el Ministerio de Agricultura" para arreglar el problema, que este sector es pequeño en Andalucía, pero "muy dinámico" y que "si se cae, será un auténtico drama para 2.000 y pico familias". "Hay 475 explotaciones, pero detrás de esas explotaciones vive mucha gente", ha apuntado, antes de recordar el beneficio de fijar población a las zona rurales que tienen los ganaderos.

La secretaria de ganadería de UPA-A, Francisca Iglesias, ha lamentado que el 24 de junio ya pusieron una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por prácticas "ilegales" en los contratos entre ganaderos y empresas hortofrutícolas porque "no recogen uno de los artículos fundamentales de la Ley de la Cadena Alimentaria que se modificó en 2020 y es que todos los precios deben estar por encima de los costes de producción". Ha lamentado que el sector sufre "una nueva crisis", que cada explotación ganadera pierde entre 1.200 y 1.400 euros y ha exigido una inspección de oficio de la AICA, antes de concluir que "el Ministerio debe responder". "No sé si me siento abandonada por el Gobierno, por el Ministerio o por quién.

En el sector ganadero estamos hartos de que seamos los culpables de todo. Hasta del cambio climático somos culpables. Basta de criminalizar a un sector como este por parte de todos, de la sociedad, del Gobierno, de la Junta y ya está bien, solo nos dedicamos a producir alimentos de calidad", ha subrayado.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández, ha dicho que si siguen las cosas igual, los ganaderos de leche están "abocados a la extinción, al despoblamiento del mundo rural y al abandonamiento de las granjas". "Es inaceptable que por parte del Ministerio no se tomen las medidas necesarias para que el precio esté por encima de los costes de producción", ha afeado, antes de subrayar que el ganadero gana una tercera parte de lo que el consumidor paga.

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha criticado que "desgraciadamente hay una situación que no se puede mantener en el tiempo y está arruinando a las explotaciones de leche" y lamentado que a pesar de denunciar un supuesto incumplimiento de la ley ante la AICA para tomar medidas en este sentido en el Gobierno "no lo están haciendo". Ha explicado que la leche es un producto perecedero, lo que significa que no hay capacidad de almacenamiento. "Según se produce, hay que venderlo. No se puede tirar porque, sino, se produce una infracción medioambiental. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared. El ganado tiene que comer todos los días, hay que ordeñarlo todos los días, hay que sostener esos costes y si no lo vendes a un precio que te cubra los costes, estamos en una situación de pérdidas que ya no pueden aguantar más", ha explicado.

APOYO DE LA JUNTA

La Junta de Andalucía ha estado presente en la manifestación en la persona de su secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vicente Pérez, quien ha apuntado que entienden el problema del sector y los precios que reciben son "insostenibles". "Estamos preocupados, lo que pasa es que nosotros podemos llegar hasta donde llegan nuestras competencias, no más", ha lamentado, antes de asegurar que el sector es "muy importante" porque se ha profesionalizado "mucho" en los últimos años y está en zonas deprimidas de montaña y alejadas de núcleos urbanos, una ventaja contra la despoblación rural.

"Es un sector estratégico que no porque tenga menos explotaciones no deja de perder su importancia", ha enfatizado, antes de pedir al Ministerio "que no mire para otro lado".

MOVILIZACIONES

La de este martes es la primera de varias movilizaciones este mes. Las siguientes son en Granada el 20 de julio, otra en Málaga el 22, otra de nuevo en Sevilla el 27, otra en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 29 y una última manifestación el 2 de agosto de nuevo en Granada.

En la convocatoria previa a la manifestación de este martes los agricultores explican que en los últimos seis años, y especialmente en 2021, la tendencia del sector del vacuno de leche en Andalucía ha sido descendente y explican que se ha perdido rentabilidad porque los precios a los que la industria compra el producto en origen no cubren los costes de producción, mientras que "los insumos han ido encareciéndose cada vez más" y "la espiral alcista de las materias primas básicas para la alimentación animal se ha incrementando un 26% en último año".

En este sentido, los datos del Observatorio de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura confirman que los costes de producción de un litro de leche se elevan a 0,35 euros por litro, llegando en algunos casos, según constatan las organizaciones, a 0,40. Así, "pese a ser deficitario, pese a disponer de una regulación específica por su carácter estratégico, establecida en el Real Decreto 1363/2013, por el que se introduce la obligación de suscribir contractos lácteos que garanticen la rentabilidad de los productores, y pese a haber sido objeto de diferentes acuerdos con la distribución promovidos por la administración (Productos Lácteos Sostenibles 2013 y Acuerdo por la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche 2015), la realidad, es que no se están cumpliendo", censuran los agricultores, que hablan de "ruina e incumplimientos".

Por ello, el 24 de junio los representantes de las organizaciones agrarias Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía y OPL del Sur presentaron una denuncia en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), solicitando que se investiguen los incumplimientos de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y se inicie, en su caso, el procedimiento sancionador que proceda.