Los cordobeses colaboran en la actividad "basuraleza" en el Día del Medio Ambiente

La primera semana del mes de junio ha comenzado con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que muchas organizaciones se vuelcan con esta efeméride y celebran actividades que nos ayudan a concienciarnos de la labor que tenemos cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos.









En muchas ocasiones cuando pensamos en cuidar del medio ambiente pensamos en vertidos en el mar o la contaminación por parte de grandes industrias. Pero no somos conscientes que cuidar el medio ambiente pasa por cuidar nuestro entorno, el que encontramos más cerca o simplemente el que visitamos. Como nos ha explicado la responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja, Carmen Torrico, "un paseo por la sierra, montaña o playa no puede servir para que dejemos suciedad en ella, y esto es lo que podemos evitar si todos nos involucramos".









El problema que no todos actuamos de la misma manera, y menos mal. Son una pequeña minoría si lo compramos con el resto de la sociedad, "pero hacen mucho ruido". Si paseamos por una vía verde o un camino rural es habitual encontrar botellas, latas o incluso algún momtón de escombros. "No todos actúan así, pero esos que lo hacen consiguen un gran impacto negativo en la zona", asegura Torrico.

Por este motivo Cruz Roja Córdoba ha querido organizar una actividad llamada "basuraleza" para actuar en algún lugar emblemático de la capital donde la suciedad se va acumulando por culpa de esa minoría. El grupo de voluntarios ha sido pequeño pero la labor ha sido inmensa, porque han conseguiro retirar muchos elementos que afeaban el entorno.

Otros ciudadanos con pensar que ellos pagan sus impuestos, deben ser las administraciones las que se encarguen de ello, y en cierta manera tienen razón. Pero el problema es que esto no es así, y no todas las administraciones atienden de manera habitual la limpieza de muchos lugares por donde transitan muchas personas, aunque tengan la competencia. Lo suelen hacer de manera puntual en algún momento del año, pero no de manera constante, y mientras tanto la suciedad continua acumulándose.

El problema de espacios llenos de suciedad lo podemos encontrar en cualquier rincón de la provincia. Incluso en zonas donde la competencia las tiene el propio ayuntamiento. Es el caso de La Carlota, donde los vecinos de una de sus urbanizaciones llevan comunicando desde hace más de dos años la retirada de ciertos elementos, incluso algunos dejados por los mismos operarios del Ayuntamiento a la hora del arreglo de una acera, haciendo caso omiso tanto el área de Urbanisno como el de Medio Ambiente.









También hay otros espacios de zonas verdes donde a penas se actúa y en ellos se encuentran desde restos de cristales, pilas, basura...













Cruz Roja Juventud ha lanzado la campaña de sensibilización bajo el lema ‘¡Hazte con todas! Ah… que no puedes’, con la que pretende concienciar sobre la importancia de la biodiversidad. En esta campaña se ironiza sobre la imposibilidad de poder coleccionar, como si de un juego de cromos se tratara, las imágenes de todas las especies debido a su extinción por problemas medioambientales.

No en vano, desde el año 2000 al 2020 desaparecieron 590 especies en todo el mundo, es decir, cada dos semanas, una especie se ha extinguido. En este sentido, Cruz Roja incide en la necesidad del compromiso individual de toda la población para adoptar comportamientos que nos ayuden a conservar todas las especies.

Y es que la institución humanitaria quiere ser un motor de cambio en la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la acción por el clima. Para ello fomenta la corresponsabilidad, moviliza y organiza actividades con la sociedad y las instituciones, contribuye a evitar grandes desastres naturales, y se capacita para actuar ante las emergencias causadas por el cambio climático. Tenéis más información, un par de fotos de archivo de una recogida de “basuraleza” y declaraciones de Carmen Torrico, responsable provincial de Medio Ambiente de Cruz Roja, en los archivos adjuntos.