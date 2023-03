Los ajeros cordobeses se concentrarán el jueves en Sevilla para pedir el adelanto de desembalse de agua

Asaja, COAG y UPA de Córdoba han anunciado este martes que los ajeros cordobeses llevarán a cabo una concentración el próximo jueves 30 de marzo, a partir de las 11,30 horas, ante la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Sevilla, para "pedir el adelanto de desembalse de agua" y salvar así sus cosechas.

El objeto de esta protesta, según han informado las tres organizaciones agrarias en un comunicado conjunto, es "manifestar la urgente necesidad de autorizar un riego de emergencia y de forma inmediata a los cultivos de la provincia de Córdoba, como el ajo". Según han asegurado, "para salvar las cosechas, estos agricultores necesitan agua a finales de marzo o primeros de abril, antes de los desembalses previstos, respetando en todo caso la dotación de agua aprobada en la comisión de desembalses de la CHG".

Las organizaciones agrarias han aclarado que "no se pide más agua, sino utilizarla ahora en lugar de en mayo, como plantea la CHG, ya que, en caso contrario, supondrá la pérdida de la totalidad de las cosechas y la consiguiente pérdida de miles de jornales", ya que "en este momento es imprescindible el necesario aporte hídrico para el desarrollo del ajo, siendo muy cuantiosas las pérdidas socioeconómicas si dicho cultivo no pudiese prosperar". De este modo, "en caso de no tener agua, la superficie de ajo puede verse reducida este año hasta un 40% en la provincia de Córdoba, debido a la situación de ausencia de precipitaciones y riegos que ha hecho que sea una campaña histórica en reducción de superficie de este cultivo tan importante en la provincia".





LODOS EN GENIL-CABRA





Asimismo, en la protesta se solicitarán también "medidas inmediatas para solventar la colmatación de lodos del canal de la zona regable del Genil-Cabra", pues aún sigue pendiente de ejecución el 'Proyecto de actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla', que data de 2016 y que, con un importe de adjudicación de 2.979.802 euros, presenta mucha complejidad en su ejecución, debido al sometimiento de las actuaciones impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental (2020)".

También, está adjudicado y pendiente de su ejecución el 'Proyecto para la mejora del canal principal de la zona regable del Genil-Cabra', con el fin de aumentar la eficiencia del transporte de caudales en el término municipal de Puente Genil'. Fue adjudicado por un importe de 2.097.812 euros, pero "cuando se haga la batimetría inicial y se conozca el volumen de barro real éste va a ser superior al contemplado en el proyecto, por lo que no se podrá limpiar el canal en su totalidad", según ha avisado los regantes afectados.

De este modo, piden a la CHG diversas actuaciones con respecto al primer proyecto, tales como la agilización de todos los trámites, para que se pueda iniciar una obra de emergencia con carácter inmediato en la captación del embalse de Cordobilla, que permita un bombeo regular y sin interrupciones esta campaña y el inicio de los estudios necesarios para la elaboración de un proyecto de cambio de toma y así conseguir una mejor calidad y seguridad del agua bombeada".

Con respecto al segundo proyecto, solicitan "el inicio inmediato de su ejecución y de los trámites para la elaboración de un proyecto nuevo, para continuar con la limpieza en el tramo de canal que va a quedar sin limpiar con el proyecto actual, estudiándose otros sistemas alternativos de limpieza".