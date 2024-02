El pasado 21 de diciembre, la Junta de Andalucía decidió cesar a la que había sido la directora del Museo Arqueológico durante más de 20 años, María Dolores Baena. La institución regional alegó que se debía a un proceso de transformación y renovación para introducir nuevos modelos de gestión desde la Consejería de Cultura.

No obstante, Baena declaró en varios medios locales que no se había sentido libre en su trabajo desde la llegada del delegado de Cultura en Córdoba, Eduardo Lucena, que había estado sobrecargada por la falta de personal y de hecho, interpuso dos denuncias por la vía judicial contra el delegado a la que se ha sumado una tercera por la vía penal esta última semana - en este caso, por acoso laboral.

De esta denuncia, Lucena ha declarado hoy antes los medios que no aún no le ha sido trasladada y no ha querido hacer ningún otro tipo de valoración al respecto. Mientras, la Junta de Andalucía se encuentra en proceso de análisis de perfiles para nombrar a una nueva persona que se haga cargo de la Dirección del Museo Arqueológico, algo que se hará próximamente tras haber concluido las entrevistas personales.

Se trata de un perfil técnico, que tiene que cumplir requisitos básicos para acceder al puesto como se funcionario, tener al menos tres años de experiencia en el sector o ser licenciado en Geografía e Historia. A partir de ahí, se han elegido ocho perfiles, según han explicado fuentes de la Junta a COPE, que ahora están siendo estudiados. El cargo definitivo se decidirá por libre designación. Entre esos ocho perfiles, que provienen de Andalucía y de diversos puntos de la geografía española, se encuentra también, precisamente, el de María Dolores Baena. La ex directora, no obstante, ha decidido ir adelante con la denuncia por lo penal al delegado de Cultura en pleno proceso selectivo. Al formar parte de esos ocho candidatos, Baena podría ahora impugnar la elección del nuevo director/a en caso de no ser ella.

De momento, Baena se incorporó, hace escasas dos semanas, a un nuevo puesto como asesora en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (C3A).