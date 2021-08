John Bell, escritor: “La mentalidad del americano es la del cow-boy"

A John C.R. Bell -nombre muy americano, por cierto- le gustan las hamburguesas caseras y la cerveza no necesariamente helada incluso en invierno. Y le encanta su país: los Estados Unidos. Pasó su infancia en una localidad llamada Tiburón, pero desde hace casi veinte años reside en España, donde trabaja como profesor. Tal vez por añoranza o tal vez para aclarar conceptos ha escrito para Almuzara un libro titulado: “Esto no estaba en mi libro de historia de los Estados Unidos”. Vamos a conocer un poco sus motivaciones y a aprender más del Imperio de Gore Vidal.

-¿Qué es lo que ha querido plasmar en este libro?

-La herencia histórica es una de las cosas más importantes para un americano. Nosotros celebramos a personas como Washington o Lincoln y jugamos desde niños a que somos pistoleros o astronautas. Confiamos en que la historia de los Estados Unidos es una en la que, contra todo pronóstico, nuestro país consigue superar todos los obstáculos a través de la unidad. El único problema es que hay una diferencia entre lo que nos han contado y lo que esos personajes realmente significan para la historia americana. Al final, terminamos aprendiendo las lecciones de historia que nos hacen lucir bien o son más fáciles de recordar y la historia de los Estados Unidos es más compleja de lo que vemos en las películas. Si queremos saber lo que es ser americano hay que reexaminar lo que sabemos y eso es lo que he querido plasmar en ese libro, reflejando las cosas desconocidas pero que nos siguen definiendo como pueblo.

-Tengo la sensación de que Estados Unidos es como ese amigo del que pensamos que conocemos todo porque no paramos de hablar de él, pero del que en realidad no sabemos demasiado...

-Claro. Pasa lo mismo con muchos americanos. Yo he escuchado muchas veces aquí que América no tiene mucha historia, pero eso no es verdad. Es poco conocido que existía Cahokia, una ciudad cerca del río Misisipí, que entre los siglos IX y XV y que en su apogeo tenía unos 25.000 habitantes. Tan grande como Londres en su época y además con industria organizada y una extensa ruta comercial. Nos quedamos con la versión de la historia en la que Colón llegó y empezó la civilización en América y eso no es verdad.

-¿Cómo puede ser que un país tan inmenso como el suyo tenga ese aparente nivel de cohesión y de patriotismo? ¿Puede ser por su juventud y por la forma en la que se forjó?

-Puede ser. Nos quedamos con la parte de la historia que nos hace lucir bien. Hay cosas que nunca pasaron realmente y otras muy positivas que sí han pasado. Resulta difícil separar lo real de lo no real. Una cosa que nos une muchísimo son momentos reales de la historia como la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo fue médico y sirvió en el ejército durante esa Guerra y también mi abuela trabajó en el esfuerzo bélico y, como ella, muchas otras mujeres construyeron aviones, salvaron vidas en el campo de batalla o incluso fueron espías. Tanto los hombres como las mujeres de América nos unimos en momentos importantes para avanzar el país.

-La conformidad es carcelera de la libertad y enemiga del crecimiento. Eso dicen que dijo Kennedy. ¿Es ese el espíritu pionero del americano?

-La mentalidad del americano es la del cow-boy. No nos queremos conformar con nada y queremos llegar a las alturas más altas. De hecho, Kennedy fue el que dijo que fuésemos a la Luna porque queremos. No por otro motivo.

-Por cierto, americano mejor que estadounidense, ¿no?

-Claro. Estadounidense es un término inventado por la RAE, pero para nosotros nuestro país es América. Entendemos que hay un poco de confusión porque América, aparte de nuestro país, es un continente entero… Pero nos gusta pensar que es nuestro nombre.

-España tiene una leyenda negra debido a su dominio mundial durante los Austrias mientras que los Estados Unidos, como superpotencia actual, se la está forjando en los últimos siglos. ¿Cuál es la falacia que más rabia le da que digan de los americanos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

-Que no tenemos historia y, sobre todo, que no llegamos a la luna. Eso me toca la fibra. Sobre todo porque la historia de la NASA está llena de grandes fracasos, desastres, hombres que se jugaron la vida… Quien dice que no llegamos a la luna minusvalora todo ese esfuerzo.

-¿Cuál es el episodio que más puede sorprender a los amantes de la historia de su libro?

-A veces las anécdotas más curiosas resultaban completamente falsas. Cuando estaba investigando leí un artículo con una teoría en la que se decía que el Antiguo Egipto había llegado a América antes que Colón porque habían encontrado residuos de tabaco y cocaína en una momia. Me resultó gracioso porque me imaginé a los faraones navegando por el río Misisipí. Luego pensé en todos los científicos que tocaron esa momia y los becarios también y cuántos de ellos tendrían algún hábito relacionado con el tabaco o con otras cosas…

-Una duda: ¿qué es lo que no puede encontrar en España de Estados Unidos y qué no podría encontrar un español que viviera en América de España?

-Es difícil encontrar una hamburguesa en condiciones en España. La idea de la hamburguesa aquí es McDonald's o Burger King, que en realidad no es una hamburguesa. El secreto de una buena hamburguesa está en las casas. Pongo la receta de la mejor hamburguesa del mundo en el libro (no la voy a decir porque hay que comprar el libro). Del mismo modo, en América encontrar paella o jamón ibérica es muy difícil. Tampoco encontrar personas que aprecien esos platos.

-Y otra más: Si un español quisiera conocer lo más americano de Estados Unidos, ¿a dónde le recomendaría que viajara?

-Hombre, yo soy de California. Es el mejor estado. Tienes San Francisco con su Golden Gate y toda su costa hasta Los Ángeles y San Diego. Hay una mezcla de culturas muy interesante y una gente muy simpática.