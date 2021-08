Javier Ortega, escritor y crítico: “Lo mejor de una película es que entretenga y aporte una experiencia"

Les propongo un plan poco original. Leer un libro en verano. Les propongo otro poco original. Ver una película en verano. Y ahora les voy a ofrecer otra opción: leer un libro que recoge episodios que no se suelen encontrar en los libros de historia del cine. El cordobés Javier Ortega, crítico de cine y columnista en Diario Córdoba y ABC entre otros y también colaborador en otras emisoras como SER u Onda Cero ha escrito para Almuzara “Eso no estaba en mi libro de Historia del Cine”. Y vamos a conocer un poco más de esta obra con su autor.

-Cuando Georges Melies empezó a hacer cine muchos lo veían como un acto de magia o de brujería. Más de cien años después, ¿seguimos encontrando magia en el cine o ya nada nos sorprende?

-El cine siempre va a ser mágico. Quizás se haya perdido esa hermosa liturgia de la gente compartiendo una película en una sala grande. El sonido es mucho más espectacular, pero se echa de menos esas salas de antes con pantallas enormes y que antes ver una película suponía compartir dos horas una historia con personas de estratos sociales muy distintos, algo que diferenciaba al cine de otros espectáculos. Pero el cine siempre va a ser mágico.

-¿Qué es lo peor que se puede decir de una película... y lo mejor?

-Lo peor, que sea aburrida. Es muy importante lo que se quiere transmitir, pero debe hacerse a partir de una estructura y una historia bien contada que evite que el espectador se ponga a pensar en las musarañas. Lo mejor, que además de esa amenidad, que aporte una experiencia que haga mejor al espectador. Una de las grandes cualidades del cine es que el arte de la empatía, porque conocemos personajes o personas con nuestras mismas debilidades y fortalezas. Cuando una película hace que te desdobles y conozcas algo que no conocías es el mejor requisito de una buena película junto al entretenimiento.

-Vamos a su libro: Que el director del Nacimiento de una Nación era racista puede no sorprender si uno ve su película, pero lo de que dicen que Stanley Kubrick hizo un guiño conspiranoico en El Resplandor me ha dejado de piedra.

-El Resplandor es una de las películas de culto que más teorías curiosas ha inspirado. Hay muchas y toda una legión de personas que creen que Kubrick quería dar a entender una serie de cuestiones. Una de esas teorías sostiene la leyenda urbana de que la llegada del hombre a la luna fue rodada por Kubrick y se filmó en un estudio de Hollywood. Y se basan en indicios que se ven en El Resplandor como el número de la habitación, el diseño de la alfombra del hotel que se parece a la plataforma de lanzamiento del Apollo XI. Hay una serie de coincidencias llamativas. Mi impresión es que eso no es cierto y que Kubrick, que cuando rodó El Resplandor era el director más excéntrico y reputado, se divertía dejando caer guiños para dar a pensar ese tipo de cuestiones.

-¿Cuál ha sido su historia que no estaba en ningún libro de historia del Cine favorita?

-Me fascina mucho la historia de Hedy Lamarr. Una estrella de gran belleza en su época que tuvo una vida que todavía hoy no es suficientemente conocida. Si no hubiera existido pensaríamos que es un personaje novelesco. Disney se basó en su rostro para Blancanieves y además era una inventora autodidacta con una capacidad enorme para las matemáticas y la física que le permitieron desarrollar una serie de técnicas que son el origen de inventos como el bluetooth o el wifi. Estaba encasillada en el sambenito de guapa tonta y en realidad fue uno de los seres humanos más brillantes de su generación. El mérito le fue reconocido cuando ya era muy mayor.

-Escribió un libro sobre Spielberg y otro sobre Chaplin. Si hubiera algún oyente, lo dudo, que no haya visto ninguna peli de ambos por cuál le recomendaría que empezara.

-De Chaplin elegiría “El Chico”, que contiene todo el universo Chaplin. El gran cambio de la historia del cine con Chaplin es que antes las comedias del cine mudo eran una sucesión de carreras, peleas con pasteles y bomberos que querían rescatar a mujeres de casas ardiendo. Chaplin muestra el mundo real: La miseria y la crudeza de las calles. En la época se decía que esa película hacía tanto reír como llorar. De Spielberg me sigue pareciendo una obra maestra absoluta “Tiburón” y también recomendaría una menos vista como “El diablo sobre ruedas”, que es una película corta que supone un prodigio de dirección para ver lo que se puede hacer con una historia sencilla y difícil de rodar y que es una maravilla que demuestra el dominio del medio de Spielberg.

-¿Cuál ha sido la última película que haya visto y aconseje? ¿Se puede ver cine en los cines de verano?

- Desde luego que sí. En los cines de verano se pueden ver películas con gran calidad. Hay un empresario cordobés como Martín Cañuelo que está haciendo una labor extraordinaria renovando esas salas con una calidad de sonido enormes y recuperando películas que durante el invierno no fueron fáciles de ver. En cuanto a una película que aconseje… “El irlandés”, de Scorsese. No se proyectó demasiado en salas porque el talento se está desplazando a las plataformas y creo que Scorsese es uno de los clásicos que sigue haciendo un gran cine.