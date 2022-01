Izquierda Unida pide al alcalde "una reflexión seria" sobre la situación en la delegación de Turismo

Sin lugar a dudas el turismo ha sido el protagonista de esta semana: primero el debate sobre la disolución del IMTUR, después la polémica entorno a la participación de Córdoba en fitur y ahora un nuevo capítulo para finalizar la semana

Tras dos años y medio de críticas, finalmente todo apunta a que el contrato para la gestión del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos no va a ser adjudicado. Esta semana, la mesa de contratación ha asumido un informe técnico señalando que las ofertas presentadas por las dos empresas que quedan licitando en este concurso público que ha generado las críticas de la oposición son "inviables".

Una situación que para el portavoz de Izquierda Unida, Pedro García, quien ha criticado este pliego desde que se hizo publico, ha pedido al alcalde una reflexión seria sobre esta situación: "El alcalde debería reflexionar sobre en qué está gastando el dinero de los cordobeses".

"Son muchos los directivos, elegidos a dedo y liberados, que hay en la delegación de Turismo, para que después de dos años y medio, no hayan sido capaces de hacer su trabajo" ha explicado García. "Este contrato se ha gestado en el seno de la delegación de Turismo y en Gestión, no ha dependido del IMTUR, con lo cual el problema no es el IMTUR, son los responsables del área de Turismo" ha añadido el portavoz de Izquierda Unida.

García ha mostrado su preocupación ante la falta de resposnabilidades en el equipo de gobierno, ya que ha recordado que durante el mandato anterior, cuando era responsable de este área y finalizó el espectáculo "me querían colgar en la Tendillas por un mes, ahora por dos años y medio aquí solo hay silencios". ha finalizado.