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Investigan el hallazgo del cadáver de una persona cerca de un arroyo en la zona de Torre de la Barca

Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y las causas

Agente de la Policía Nacional de Córdoba

Europa Press

Agente de la Policía Nacional de Córdoba

Redacción COPE Córdoba

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

La Policía Nacional ha abierto una investigación este martes ante el hallazgo del cadáver de una persona, en avanzado estado de descomposición, junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca, en el término de Córdoba capital.

Según han informado fuentes cercanas al caso, un particular ha alertado pasadas las 14,00 horas de que estaba en la citada zona el cuerpo de una persona fallecida, momento en el que se han activado los distintos protocolos.

En este sentido, han trabajado en el lugar los agentes de Policía Nacional y Local, así como los bomberos, al tiempo que han abierto las diligencias correspondientes para identificar el cadáver y esclarecer las causas de la muerte.

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