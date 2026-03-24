Investigan el hallazgo del cadáver de una persona cerca de un arroyo en la zona de Torre de la Barca
Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y las causas
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
La Policía Nacional ha abierto una investigación este martes ante el hallazgo del cadáver de una persona, en avanzado estado de descomposición, junto al arroyo de las Coronadas en la zona de Torre de la Barca, en el término de Córdoba capital.
Según han informado fuentes cercanas al caso, un particular ha alertado pasadas las 14,00 horas de que estaba en la citada zona el cuerpo de una persona fallecida, momento en el que se han activado los distintos protocolos.
En este sentido, han trabajado en el lugar los agentes de Policía Nacional y Local, así como los bomberos, al tiempo que han abierto las diligencias correspondientes para identificar el cadáver y esclarecer las causas de la muerte.
Escucha en directo
COPE CÓRDOBA
"Juanma Moreno es lo más parecido a Núñez Feijóo dentro del PP; María Jesús Montero es lo más parecido a Pedro Sánchez"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h