Futuro Singular alerta del "desajuste" en la administración de la tercera dosis

La Fundación Futuro Singular Córdoba ha alertado este martes sobre el "desajuste sufrido en nuestros centros" en la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, pues "no se ha seguido un criterio alineado con la primera y segunda dosis de la vacuna", hecho que ha provocado que "a día de hoy, y con los efectos amenazantes de la sexta ola, haya decenas de usuarios sin vacunar".

En este sentido, y en una nota, la fundación ha detallado que "el criterio seguido en la vacunación ha dejado sin la tercera dosis a todas las personas que asisten a nuestros Centros de Día y Centros Ocupacionales, excepto las mayores de 60 años y las personas con síndrome de Down mayores de 40 años". Al respecto, la presidenta de Futuro Singular Córdoba, Ángela Amate, ha comunicado esta situación a la delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, y a Plena Inclusión Andalucía para "hacer la correspondiente consulta a la Dirección General de Servicios Sociosanitarios".

"Ambas vías --ha comentado-- nos responden que la vacunación va 'según la norma'". "Sin embargo, esta norma no es coherente y no se aplica de igual forma en las distintas provincias de Andalucía, y dentro de la provincia de Córdoba, en las distintas entidades". "La incertidumbre de la tercera dosis mantiene especialmente preocupados, además de a nuestros profesionales, a las familias de las personas a las que prestamos apoyo que observan, incrédulas, cómo ha pasado un año desde la administración de la primera dosis y no saben cuándo se administrará la tercera", ha recalcado desde la fundación.