Francisco, el hombre al que su hermana Catalina le ha regalado un segundo cumpleaños… y un riñón

El Hospital Reina Sofía realiza uno de cada 4 trasplantes de órganos que se llevan a cabo en Andalucía. Durante el año 2021 se realizaron 194 trasplantes, lo que supone un 4,8 por ciento más que en 2020. Córdoba es solidaria. La tasa de donación en la provincia es de 41,6 por cada millón de habitantes. Superior a la media nacional.

Y el mejor ejemplo de solidaridad -y de la buena praxis del Hospital Reina Sofía- lo personifican Francisco y Catalina, que son dos personas ricas. En generosidad y en suerte. Son hermanos. Francisco se empezó a sentir mal y descubrió, al citarse con su médico por videoconferencia, que tenía lo que se conoce como Síndrome de Alport: “Lo he tenido que aprender sí o sé”. No podía vivir con comodidad: “Digestivamente todo lo que comía me sentaba mal, tenía mareos, dolores de piernas, un día te sentías mal y otro peor… No es que te impida moverte mucho, pero te castiga mucho. Cualquier enfermedad renal te castiga mucho el cuerpo”.

“Una odisea”, cuenta Francisco que ha sido su diagnóstico y su tratamiento en estos años de pandemia. “Por parte del equipo médico lo han hecho perfectamente. Por teléfono, videoconferencias… nos lo han explicado todo perfectamente. No podemos poner ninguna pega”.

Un día le explican a Francisco que un trasplante de riñón mitigaría sus pesares. Y se lo dicen cuando la sombra de la diálisis ya empezaba a oscurecer su futuro. Y, de repente, descubre el amor: “Al decírmelo ofrecen sus riñones mis dos hermanas y mi mujer. Y me he encontrado con un regalo que es de vida”.

¿Es consciente Catalina de lo que le ha dado a su hermano? Ríe. “Sí, lo sé. Y no ha costado mucho trabajo pensarlo”. Tuvo que hacer una dieta para perder algo de peso: “Pero no pesa. Sólo quería mejorar la calidad de vida de Francisco. Tomé la decisión antes de hablar con mi marido y mi familia. Fuimos las tres a la consulta, nos analizaron individualmente y me tocó”. Catalina fue la escogida porque era la que cumplía los parámetros requeridos para poder vivir con un riñón menos. Y para comunicárselo optaron por el suspense: “Él vive un poco separado de nosotros y se lo comunicamos a través de una cajita en la que figuraba su nombre. Nos fuimos a Villafranca, donde vive Francisco, a decírselo”.

Francisco se ha reseteado y se encuentra “muy bien”. Su vida ha mejorado: “los problemas digestivos, mareos y esos síntomas han ido desapareciendo. Además, los valores en sangre los he mejorado por completo. No tengo colesterol. Desde el minuto uno del trasplante, además”. La otra cara de la moneda, Catalina, ¿ha empeorado su vida con un riñón menos? “No. Mi vida sigue igual. Estuve mes y medio de baja y en los primeros meses me dijeron que no cogiera peso, pero nada más. Mi vida es muy normal. Con un riñón menos… pero ya está”.

Hay que animar a donar órganos. El cantante Raphael cuenta en el documental que ahora se emite en Movistar Plus que celebra cada año el día en el que le trasplantaron el hígado con el que reconstruyó su vida. Francisco también va a tener dos cumpleaños a partir de 2022: “Sí, sí. Yo lo pienso hacer este verano. Es una fecha, el 12 de julio, que es como tu segundo cumpleaños. Lo celebraremos juntos”. Catalina se ríe, feliz, y repite: “A donar órganos todo el mundo. El resultado es muy satisfactorio. Es mayor el resultado que el sacrificio que se puede hacer”.