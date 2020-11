La Federación Horeca rechaza las ayudas de la Junta por insuficentes y solicita transferencias de 340 millones

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) rechaza por escasas y difíciles de obtener las ayudas contenidas en el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos de Andalucía, con el que el Gobierno regional ha querido “escenificar ante la opinión pública un respaldo económico que resulta totalmente insuficiente para solucionar la crítica situación que atraviesa el sector. Es fundamental una línea exclusiva para la hostelería”.

Frente a este plan, que a juicio de Horeca “en absoluto suaviza el tremendo golpe a la viabilidad de la hostelería que suponen las restricciones actuales, la Federación Horeca solicita a la Junta de Andalucía que incluya en los Presupuestos de 2021, actualmente en tramitación, una línea de ayudas directas de 340 millones de euros, a fondo perdido y sin préstamos ni avales. Esta cantidad ayudaría a mantener vivas las más de 50.000 empresas del sector que aportan el 7% del PIB regional y casi 300.000 trabajadores”.

En concreto, lo que la Federación Horeca exige es “que esos 340 millones de euros -que apenas representan el 2% de la facturación de la hostelería en el ejercicio 2019- se repartan de la siguiente manera: 100 millones de euros en ayudas directas para negocios que hayan visto impedida su actividad por decisión administrativa, o se haya limitado de tal forma dicha actividad que se hayan visto obligados a cerrar; 38 millones de euros para negocios que no hayan podido disfrutar de terraza durante la pandemia; y 202 millones de euros para el resto del sector.

Apenas 2.200 euros en un solo pago

Para Horeca ha supuesto “una honda decepción, otra más, comprobar que el plan presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dista mucho de ser el rescate integral que precisa la hostelería y que se lleva pidiendo desde que comenzaron las restricciones de la segunda ola de la pandemia. En primer lugar, se trata de un documento que no es exclusivo para la hostelería; y en segundo, en el mejor de los casos beneficiará a unos 80.000 autónomos de diferentes sectores, cuando en Andalucía hay en total más de 500.000”.

Además de todo ello, los hosteleros “podrán optar como mucho a un único pago de 1.200 más 1.000 euros, en dos líneas diferentes, para un total de 2.200 euros. Esta cantidad es absolutamente insuficiente para que los empresarios puedan hacer frente a unos costes fijos mensuales (y excluido el personal) que Horeca cuantifica en unos 6.000 euros, entre alquiler, suministros, tasas, impuestos, seguros, limpieza, mantenimientos…”

Les resulta “un amago de ayuda que no debe desviar el foco de lo realmente importante, y es que la Junta de Andalucía no apoya a la hostelería regional como ésta necesita y como han hecho otras comunidades como Murcia, Madrid, Cataluña o Galicia; y por supuesto otros países de nuestro entorno como Alemania o Francia. Además, para mayor dificultad, Horeca denuncia que las restricciones para acceder a estas ayudas por parte de los empresarios son enormes, ya que hay exclusión de algunos CNAEs y además no se puede haber recibido ningún tipo de ayuda anterior por cese de actividad, lo cual es prácticamente imposible porque la totalidad de las empresas que han visto limitada su actividad han recibido alguna ayuda de diferentes administraciones. Horeca sí valora el plan de incentivos a la reducción de los alquileres a través de préstamos avalados por Garántia y el plan de ayuda a los suministros básicos, una petición realizada por la propia Federación”.

No obstante lo anterior, y ante toda esta situación, la Federación Horeca “anuncia la convocatoria de nuevas movilizaciones el próximo 2 de diciembre en protesta por el trato recibido por parte de la Junta de Andalucía a uno de los sectores productivos básicos de la región”.