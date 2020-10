Facua inicia acciones judiciales contra el Córdoba CF por supuestas cláusulas "abusivas" en sus abonos

La organización de consumidores Facua en Córdoba ha informado de que este miércoles ha iniciado acciones judiciales contra la Unión Futbolística Cordobesa SAD (Córdoba CF) por supuestamente incluir cláusulas "abusivas" en las condiciones generales de contratación de los abonos para la temporada 2020-2021.

En declaraciones a los medios, el presidente de Facua en la provincia, Francisco Martínez, ha explicado que "el club impone en el artículo 6 de las condiciones de los abonos 'la pérdida de las cantidades abonadas' en caso de que el contrato no pueda cumplirse por causa de fuerza mayor, como la reducción del aforo, la imposición de jugar a puerta cerrada determinados partidos o cualquier medida que guarde relación directa o indirecta con la situación sanitaria actual del covid-19".

En este sentido, la organización entiende que "se trata de una cláusula abusiva, según el artículo 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios, en la medida en que impone una penalización, rompe con el principio de reciprocidad contractual, es contraria a la buena fe y determina un posible enriquecimiento injusto del Córdoba CF".

Por este motivo, Facua ha interpuesto una demanda de conciliación este miércoles en los juzgados, con el fin de "evitar un procedimiento judicial posterior". Así, la asociación espera que "el Córdoba CF reconsidere su actitud, reconozca el carácter abusivo del artículo 6 de las condiciones del abono y se comprometa a su supresión".

De igual forma, también espera que acepte algunas de las propuestas que hace Facua en caso de que "el contrato no pueda cumplirse, como el reembolso de la parte proporcional del abono no disfrutado, recibir el descuento de la parte porcentual no disfrutada en la temporada 2021/2021 o aplicar los descuentos correspondientes de merchandising/colección oficial del club".

DENUNCIA ANTE CONSUMO

Mientras, Facua ha recordado que ya denunció en el mes de julio ante las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía la inclusión del artículo 6 de las condiciones especiales del abono por parte del Córdoba CF al "haber podido incurrir en una infracción por 'incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales', que el artículo 71.6 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, contempla como aquellas que representen cláusulas reconocidas como abusivas por la legislación de defensa de los consumidores".

De otra parte, la asociación ha lamentado que "el Ayuntamiento, titular del estadio municipal --que se encuentra actualmente gestionado por la Unión Futbolística Cordobesa--, mire hacia otro lado ante la imposición unilateral de cláusulas abusivas en el abono por parte del club, provocando un serio perjuicio a los consumidores".