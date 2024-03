Dos peritos y un capitán del Regimiento de Infantería La Reina II declaran ante el juez togado

Comienzan las declaraciones ante en el Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla en relación con el caso Cerro Muriano. Por un lado, declararán dos Guardias Civiles de la Policía Judicial, en calidad de peritos, que fueron quienes realizaron la inspección ocular sobre el embalse de Cerro Muriano el día que fallecieron los dos militares y quienes, posteriormente, instruyeron los atestados.

También lo hará un capitán del Regimiento de Infantería La Reina 2, que llevó a cabo el mismo ejercicio de cruce de agua en el año 2021 y que decidió, según las diligencias a las que ha accedido COPE, hacer esas maniobras por una zona lateral del embalse, en la que se hacía pie en todo momento, y no por la zona profunda, como ocurrió el pasado 21 de diciembre.

De la misma forma, el capitán que hoy declara ante el juez "en calidad de testigo", había dirigido otro ejercicio similar, en 2019. Durante el paso, que se realizó de dos en dos, dieron apoyo medios acuáticos y un buceador para cada binomio. La línea era de guía y su función fundamental era que en caso de necesidad poder tirar de ella como ayuda para impulsarse y salir del agua. El ejercicio se realizó sobre la mochila estanqueizada que servía de flotador para apoyar el fusil e impulsarse con las piernas. El cruce de vuelta estaba diseñado para hacerlo en los botes de los zapadores.

Dos años más tarde, y siempre según las declaraciones de este capitán, la decisión de realizar el cruce de río por el lateral del embalse fue íntegramente suya al no existir un manual de instrucciones en este tipo de ejercicios. Previo a estas maniobras, el capitán pidió un refuerzo de Zapadores, que fue rechazado por la Brigada X, lo que le llevó a cambiar los planes.

Primera prueba pericial en Córdoba

Las declaraciones se producen después de que el juez se haya personado en Córdoba este martes, en la zona del embalse, para que se llevase a cabo una nueva simulación de los hechos de aquel fatídico día. Se ha recreado la prueba a través de un agente de la Guardia Civil especializado en actividades subacuáticas que buscó comprobar si, efectivamente, las mochilas que usaron los militares flotaban o no. Cabe que recordar que esas mochilas tenían la función de sostener a los militares mientras pataleaban de un extremo a otro del embalse. Hasta allí acudieron el juez, las familias, sus abogados, un secretario judicial y una fiscal.

No obstante, los abogados de la viuda del cabo cordobés y del soldado Carlos León han indicado que ni la mochila era la misma, ni las condiciones en las que entró el agente: la temperatura de era otra, no hacía frío; y el GEA iba preparado con un traje de neopreno. Aun así, la mochila se llenó de agua, llegando a pesar más de 50 kilos, y la estanqueidad no funcionó.

Para mañana ya están citados ante el juez los tres investigados en la causa abierta, el capitán, un teniente y un sargento al mando de las maniobras acuáticas del pasado diciembre.