Dos años sin actualizar los méritos de los profesionales sanitarios andaluces en la bolsa del SAS

Dos años acumula la bolsa del Servicio Andaluz de Salud sin actualizar la baremación y méritos de los profesionales sanitarios andaluces- farmacia, veterinaria, médicos de todas las especialidades, enfermeras y personal administrativo. La última vez que se actualizó el corte fue en octubre de 2021. En ese momento, la labor que habían realizado los trabajadores durante la pandemia de 2020 quedó registrado y los contratos comenzaron a ofrecerse de acuerdo a esas puntuaciones que se sumaron a la bolsa.

Desde entonces, la bolsa ha seguido registrando la experiencia profesional de los mismos, pero sin actualizarse hasta la fecha. Entre los profesionales que entran en ese periodo, se encuentra también el refuerzo que la Junta de Andalucía realizó en 2021 con hasta 1.666 nuevos sanitariosen Córdoba (25.000 en Andalucía) para reforzar una pandemia que aún causaba estragos.

La autobaremación de bolsa que se ha abierto este noviembre, como cada año, se realiza a través de un sistema digital, la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), que se instaló para sustituir el antiguo programa informático de baremación, obsoleto después de más de dos décadas en funcionamiento. El fallo ha radicado en la migración de los datos de los sanitarios: no se ha realizado automáticamente, sino que los trabajadores han tenido introducir su experiencia profesional desde el principio. Esto ha sido lo que ha llevado al SAS a colapsar y dejar la bolsa atascada durante dos años, según fuentes del propio Sistema Andaluz de Salud.

Laura y Carmen, jóvenes cordobesas a la espera de un contrato estable en su especialidad

En este estado, aquel que no entró en bolsa en 2022, ha tenido que trabajar con contratos ofrecidos por convocatorias extraordinarias de los hospitales. Laura es una de ellas, médico de familia con contrato en las urgencias del Hospital Infanta Margarita de Cabra, ahora en el paro. Para poder acceder a otro contrato, necesitaría estar en la Bolsa del SAS, pero no ha podido incluir sus méritos porque, tras finalizar su residencia MIR, el atasco en la bolsa no se lo ha permitido: "Iban a renovar el contrato pero, al no actualizar la bolsa, no ha sido posible. Los contrato extraordinarios que salen en hospitales sólo tienen en cuenta los servicios prestados", explica.

En otros casos, como ocurre con Carmen, enfermera cordobesa, los profesionales han acabado saliendo de Andalucía para trabajar en otras zonas de la geografía española. Carmen reside ahora en Talavera de la Reina (Toledo) y disfruta allí de un contrato estable de tres años: "Me he planteado en muchas ocasiones volver a Andalucía, a mi casa, pero mis amigas, también enfermeras, me dicen que aquí es muy difícil tener un contrato estable, que solo te llaman para cubrir vacaciones, por meses", manifiesta, y añade que se ha planteado "introducir mis méritos en Bolsa y esperar a que me llamasen", pero que, como se fue muy pronto para buscar un contrato mejor, "ahora tengo muy pocos puntos". "Prefiero tener una estabilidad económica antes que volver a casa", sentencia.

La dirección general del SAS ha dado la orden de unificar los dos años en los que la bolsa no se ha actualizado para agilizar el proceso y la Junta, de momento, se ha comprometido a poner al día los méritos de los sanitarios en marzo de 2024.