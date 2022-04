Juan Antonio Álvarez Reyes, director del C3A: "Mis impresiones no pueden ser mejores"

El director del C3A, Juan Antonio Álvarez Reyes, ha atendido este viernes a Dani Trigo en COPE Andalucía para compartir sus impresionantes antes de la inauguración de la exposición “Futuros Abundantes” de la TBA21: “Mis impresiones no pueden ser mejores. No soy objetivo porque he ido viendo cómo se han ido descargando camiones de Austria y Suiza, pero cuando hemos podido ver el espacio despejado me he sentido muy feliz por todo el trabajo realizado por el equipo del C3A y también del TBA21 y del Ayuntamiento de Córdoba”.









Sobre los motivos por los que se Córdoba se ha hecho con esta colección del TBA21, expuso que “Córdoba tiene mucho a favor. Su riqueza monumental y que sigue conservando su autenticidad. Hay dos cosas importantes: Que las administraciones se pusieran de acuerdo inmediatamente, algo que no siempre es fácil, y que cuando vino Francesca Thyssen le impresionó el espacio. Ella es la gran protagonista porque con su pasión y trabajo ha reunido una colección impresionante. La comisaria Daniella Zyman ha hecho un trabajo magnífico. Ella es austriaca y ha articulado un discurso magnífico. Futuros abundantes es el título de un manifiesto de un grupo de geógrafos americos que reza que vivimos en una tierra muy rica y da mucha abundancia. Tenemos los campos salvajes alrededor del C3A lleno de margaritas... ¿Por qué no podemos mantener la naturaleza y convivir con otras especies?”.









¿Qué se puede ver en este Futuros Abundantes durante este próximo año?“Se puede ver un conjunto de obras que celebra el 20 aniversario de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. Francesca Thyssen tiene artistas fetiches como Olafur Eliasson, que tiene un conjunto de fotografías con el deshielo del Antártico. En el gran atrio del C3A hay una pieza impresionante de Ernesto Neto con formas orgánicas. También otro artista muy conocido es el chino disidente Ai Weiwei, con una gran lámpara que nos conecta con el más allá. También está el colectivo Plata, de Córdoba, que ha plantado especies en el alrededor del C3A que irán germinando".









"También tenemos a Regina de Miguel, que es quien ha diseñado toda la imagen de la exposición. Va a ser muy dinámico, porque en la inauguración oficial, por ejemplo, habrá una performance de 25 personas con un coro y esta noche continuaremos en El Alcázar con un espectáculo de flamenco diseñado por Fernando Vacas. Mañana tendremos conversaciones con artistas y por la noche en el Jardín Botánico habrá una performance y un DJ con su colección de vinilos de los 80 y 90. Estamos muy animados. A primeros de junio habrá obras específicas en la ciudad y en octubre pondremos nuevas piezas de la colección”, ha añadido.

También ha intervenido en este especial de COPE Andalucía el director del TBA21, Carlos Urroz.





Audio Carlos Urroz, director de la TBA21