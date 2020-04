El PP critica que el Gobierno de España está ausente en Córdoba

El Partido Popular de Córdoba ha mostrado su preocupación e indignación ante la falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez al que acusa de "estar completamente ausente en Córdoba".

Así lo ha mantenido el diputado nacional del PP Andrés Lorite y el diputado provincial y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Miguel Ángel Torrico, quienes después de trasladar las condolencias del PP cordobés a los más de 22.000 fallecidos por el Covid-19 en España, han lanzado un mensaje de apoyo y fuerza a todos los enfermos que todavía luchan contra el virus.

Lorite ha argumentado que "es complicado hablar de consenso y de un pacto por el futuro de España cuando el Gobierno no ha hecho nada para evitar la caída, y también.cuando hablar de reconstrucción cuando vemos que Sánchez no está haciendo nada para evitar la destrucción”.

Para el diputado nacional “Sánchez antepone la ideología de sus socios de gobierno a la lógica, al sentido común y a la buena gestión; está ayudando a unos colectivos y despreciando a otros como es el caso de las pymes y los autónomos que son un pilar fundamental para la economía española”, y ha vuelto a reiterar la demanda de las asociaciones de autónomos de a cero ingresos cero cotizaciones, “esto que es muy fácil el Gobierno no lo quiere entender”, afirma Lorite.

Además, para Lorite el Gobierno de Sánchez llega tarde y mal en la toma de medidas y decisiones, y ha recordado que la modificación del calendario fiscal, posponiendo el pago de impuestos para pymes y autónomos hasta el 20 de mayo, no sirve para nada. “En esa fecha nuestras pequeñas empresas no habrán superado la difícil situación que atraviesan y no podrán hacer frente a la carga impositiva; parece que el único que no lo entiende es Pedro Sánchez”, asegura Andrés Lorite.

También ha exigido a Sánchez que empiece a pagar los ERTEs a los miles de españoles que se encuentran sin trabajar y sin ingresos por la pandemia del Covid-19, y que amplíe la duración de los mismos ya que una vez finalizado el estado de alarma, aseura que "las empresas no se habrán recuperado”.

Sobre la gestión de la crisis en el sector de la construcción en España ha sido tajante y la ha calificado de "negligente", al asegurar que “primero los animaba a trabajar, a las 48 horas les dijo que tenían que hibernar; se han tenido que enterar de madrugada si debían trabajar o no al día siguiente”, comenta Lorite.

Al mismo tiempo ha reconocido el esfuerzo del gobierno de la Junta de Andalucía “gestionando siempre al lado de los sectores esenciales para la economía andaluza, y está cumpliendo con los autónomos y con todos los andaluces", afirma Lorite.

CIUDAD DE CÓRDOBA

Por su parte Miguel Ángel Torrico ha asegurado que la gestión del Gobierno de España en Córdoba está ausente porque “no se pagan los ERTEs, no hay ayudas para los autónomos, no sabemos nada de la Renta Mínima que han prometido y mientras tanto más de 3.000 familias cordobesas tienen que recurrir a la ayuda solidaria de la plataforma 'Todos Por Córdoba' que ha impulsado el Ayuntamiento de la ciudad para poder seguir adelante”, ha afirmado Torrico

PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba exigen al gobierno municipal, que tiene unas competencias muy limitadas, lo que no se atreven de exigir al Gobierno de Sánchez

También se ha preguado dónde están los grupos de PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, y por qué no exigen al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con los cordobeses en todo lo que es de su competencia. “No es competencia de un ayuntamiento implantar una renta mínima para sus vecinos, es competencia del Gobierno central”, afirma Torrico.

El portavoz popular ha lamentado el silencio de PSOE, IU y Podemos en el Ayuntamiento que “exigen al gobierno municipal, que tiene unas competencias muy limitadas, lo que no se atreven de exigir al Gobierno de Sánchez”. Así mismo ha lamentado que desde estas formaciones políticas salgan “criticas soterradas” a la plataforma 'Todos Por Córdoba' que está atendiendo a miles de cordobeses que lo están pasando mal. Torrido ha asegurado que “es curioso que en Cádiz el Banco de Alimentos esté pidiendo ayuda porque se queda sin alimentos para ayudar, cuando el Ayuntamiento gobernado por Podemos mira para otro lado y no hace nada”.