El cordobés Palomo Spain, Premio Nacional de Moda: "En España falta desarrollo en el sector"

Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain), premiado este martes con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2024, ha asegurado que en España falta mucho desarrollo en el sector porque no existe la cultura de "invertir comprar en moda de autor o el hábito de comprar". "La moda es un sector muy difícil en España, donde falta mucho desarrollo.

Normalmente se ve más lo de fuera, la pompa o la pasarela, pero no hay mucha cultura de invertir o de tener el hábito de comprar en moda de autor o en moda de marca independiente", ha asegurado en declaraciones a Europa Press. El joven diseñador ha lamentado que los inicios en el sector para los jóvenes "es muy difícil" y critica que nadie enseña cómo se monta una empresa o dónde es mejor fabricar o vender.

"Aunque en España hay una pasarela y un envoltorio muy bueno, la realidad es que los diseñadores que empiezan, o la vida de los diseñadores hasta que son capaces de afianzarse, es muy difícil, y te lo digo por experiencia propia, habiendo tenido la suerte de haber sido bien recibido y acogido desde el principio. Nadie nos enseña cómo montar una empresa de moda, es muy difícil tener producciones controladas, conocer tiempos, saber dónde fabricar, dónde vender, quiénes son las personas conectoras", ha afirmado.

Asimismo, Alejandro Gómez Palomo ha reivindicado que la estética no tiene género, al contrario que la ropa porque las prendas se tienen que adaptar "a un tipo de tallaje o de fisionomía". "Sí que puede haber mucha ropa sin género, que sea unisex, pero creo que desde Palomo Spain estamos mandando el mensaje de que la estética, el look y la forma de presentarse ante el mundo no tiene que ir ligada a un género", ha subrayado. "El tipo de acabado de la ropa o de apariencia sí que creo que ya está un poco más desdibujado. Nosotros hemos hecho un fuerte trabajo en ello. He luchado mucho desde el principio en sacar a la gente de ese discurso que tenía todo el mundo cuando yo empecé que es que vestía a los hombres con ropa de mujer. Se ve hoy en día en las calles que son muchos los hombres que visten de la forma o que entienden la moda de la forma que yo lo entiendo", ha agregado.

La marca de Palomo Spain ha vestido a grandes celebridades mundiales, como Beyoncé, Harry Styles o Rosalía. Unas estrellas que como reconoce el diseñador han sido importante para que la marca gane "credibilidad" e insiste en que es "como trabajar para cualquier otro cliente" y explica que "cualquiera que viene a Palomo paga su traje y no se vende a nadie". "Intentamos dar el mejor servicio, poner lo mejor de nosotros y siempre entendiendo la repercusión que puede tener y lo importante que puede ser para la marca. Pero, lo que buscamos al final es que nuestro trabajo esté bien reconocido", ha recalcado.

"NO ESPERABA EL PREMIO TAN INMINENTE"

En relación con el galardón otorgado por el Ministerio de Cultura, Alejandro Gómez confiesa que ha sido el ministro Ernest Urtasun quien le ha comunicado la noticia, sobre la que había oído "rumores" de que podía ganar este año, aunque no esperaba que fuese "tan inminente". "Para nada creía que lo pudiese ganar este año. Había oído el rumor de que podía ser, pero no esperaba que fuese algo tan inminente", afirma al tiempo que asegura que está "tremendamente" feliz y "súper" orgulloso del trabajo que ha hecho su equipo en los últimos años.

El diseñador ensalza su predisposición al trabajo de la moda y señala que el premio va a parar a buenas manos porque se toma "totalmente en serio" su profesión, en la que lucha como un "león" por sacar adelante su marca. "La llamada del ministro te ha pillado trabajando, aunque realmente cualquier llamada normalmente, a no ser que sea un sábado por la mañana o un domingo, que también muchos de esos estamos trabajando, me pilla trabajando. Estoy seguro que el premio viene a un buen sitio.

Nos tomamos totalmente en serio nuestro trabajo en la industria y que luchamos como leones todos los días por sacar la marca adelante", ha manifestado. En este sentido, ensalza el trabajo que ha hecho Palomo Spain desde sus inicios para situar a la moda española en un lugar que "quizá no estaba y merecía estar". "Hemos conseguido muchas cosas en estos ocho años, que son pocos. Hemos trabajado duro para que este reconocimiento llegue en su debido tiempo", ha sostenido.