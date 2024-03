El Consistorio y la plataforma del aeropuerto piden explicaciones a AENA por nuevas limitaciones

La Plataforma Aeropuerto Ya de Córdoba ha criticado "las limitaciones técnicas impuestas" al aeropuerto de la capital desde enero que "tiran por tierra el trabajo promocional llevado a cabo por las administraciones local, provincial y regional, así como por la propia Aena para atraer aerolíneas". Por su parte, el Consistorio ha pedido de urgencia reunir a la Mesa del Aeropuerto para evaluar si, efectivamente, Aena ha puesto límites a los vuelos.

Según ha indicado la plataforma, desde el día 8 de enero, "Enaire publica regularmente un boletín 'Notam' (NOTice to AirMen o aviso para Navegantes)", donde indica que "el aeródromo está cerrado a operaciones nocturnas"; que "el tráfico instrumental no está autorizado", y que "el aeródromo no está disponible para aeronaves comerciales de pasajeros más pesadas de 15 toneladas, excepto vuelos de estado y medicalizados".

Al respecto, han apuntado que "estas tres limitaciones han supuesto un paso atrás de varios años en la posibilidad de acoger vuelos comerciales, además de limitar notablemente las posibilidades de las escuelas de vuelo que acoge el aeropuerto de trabajar fuera del horario solar y se están renovando continuamente para mantenerlos en vigor, llevando más de tres meses el aeropuerto limitado". En este sentido, desde la plataforma han señalado que "Aena no ha dado ninguna explicación a estas limitaciones impuestas y que trasmiten el mensaje de que no se pueden acoger vuelos comerciales, mientras que si es para uso de la clase política la limitación no existe". Una vez más, han agregado, "el Gobierno actúa fomentando los privilegios de quienes tienen acceso al Falcon y otras aeronaves del Ejecutivo, mientras que los cordobeses tendremos que viajar por nuestros medios hasta el aeropuerto más cercano".

Por otro lado, han dicho que siguen "sin noticias sobre la propuesta de honrar a nuestro pintor más ilustre poniendo su nombre a la que será la principal puerta de entrada a la ciudad", en relación a la denominación como Julio Romero de Torres, "al igual que no hay cambios en la prestación de servicios de fronteras bajo demanda para acoger vuelos desde Reino Unido, Turquía y Marruecos, países con los que Córdoba tiene grandes lazos económicos y turísticos".

En cuanto al derribo del hangar en el aeropuerto, han aseverado que es "una gran noticia por su implicación sobre la seguridad de los trabajadores y usuarios del aeropuerto, pero no hemos escuchado ninguna propuesta sobre el uso que tendrá esa parte del aeropuerto". Así, demandan la creación de una terminal de carga para acoger vuelos de mercancías, "terminal que no requiere de grandes inversiones y que permitiría la llegada de operadores y la creación de empleos en el sector de la logística aérea".