El Centro de Convenciones prevé abrir a final de mayo o principio de junio pendiente de la gestión pública

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha informado este jueves de que para final de mayo o principio de junio, "si nada se tuerce", la capital va a contar con el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) abierto, a la vez que ha asegurado que "es bastante probable que se vaya a un modelo de gestión directa" del equipamiento desde la administración pública.

El regidor ha destacado que "es una actuación absolutamente complementaria al Palacio de Congresos", en el que se celebran "congresos de un tamaño bastante importante, razonable, de más de mil personas, pero lo que va a ofertar la ciudad cuando los dos equipamientos estén al 100% de carga es otra posibilidad de celebrar congresos de un gran formato, de miles de personas", así como "tener un recinto ferial, que es el uso principal del centro para acoger ferias comerciales", ha valorado.

En este sentido, ha apuntado que "es muy bueno que las dos ofertas sean complementarias y estén en marcha pronto", para lo cual la comisión del CEFC sobre su gestión está "terminando sus trabajos", después de "partir del convencimiento de que la fórmula más flexible, que administrativamente tiene menos problemas para gestionar un centro de esas características, es una empresa pública, como hay en muchas otras ciudades de España".

Según ha expuesto, "todas esas empresas se constituyeron antes del cambio de legislación", pero "con la legislación actual crear una empresa pública prácticamente es imposible, porque exige acreditar que no va a tener pérdidas y que es absolutamente sostenible", ha comentado Bellido, quien ha agregado que "en un modelo de explotación de un recinto ferial es prácticamente imposible acreditar que no vaya a haber pérdidas, porque no hay un beneficio económico directo para el Ayuntamiento, sino para la ciudad".

"Como ejemplo de inspiración" para la gestión, el alcalde ha citado el alquiler de salas de los teatros municipales para distintas producciones, de modo que espera que haya "una estructura administrativa muy pequeña, lo justo para llevar el mantenimiento, las facturas y todos los trámites de reserva, junto a una parte de comercialización, pero serán los organizadores de ferias y congresos quienes se hagan cargo del espacio para ponerlo a disposición", por lo que "es algo menos complejo", ha resaltado.

No obstante, ha pedido "dejar trabajar a la comisión, para ver cómo se va a gestionar", aunque ha avanzado que "es bastante probable que se vaya a un modelo de gestión directa", abogando por que sea "un modelo público", porque "la importancia es tener un equipamiento estratégico para traer a la ciudad congresos de gran formato y ferias comerciales, que esté a disposición de un interés económico superior a la explotación económica del bien".

"No nos importa tanto sacar rentabilidad directa del centro de ferias, sino lo que va a impactar en la economía de la ciudad", ha sostenido el regidor, quien ha apostado por "la gestión pública, además de que hay otro tema ya fiscal, ante el procedimiento de inversión del sujeto pasivo del IVA que ha hecho ahorrar 3,5 millones de euros".

Entretanto, ha agradecido el trabajo de la comisión y las aportaciones de algunos grupos políticos, "que están siendo muy constructivos en sus propuestas para llevarlo a cabo". Así, confía en que en este mes se deje resuelto cómo se va a gestionar para que "en el mes de junio se trabaje ya".

Y respecto a la organización de eventos, ferias y congresos, el alcalde espera que a primeros del mes de marzo se puedan anunciar algunas novedades.

