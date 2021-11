CCOO pide a la Junta que adapte los ciclos de FP en Córdoba a la próxima realidad de la Base Logística

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y su homólogo del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, han reclamado este martes a la Junta de Andalucía "la actualización de los ciclos de Formación Profesional (FP) para adaptarlos a la realidad que se va a plantear en los próximos años con la implantación en la provincia de la Base Logística del Ejército de Tierra".

En este sentido y en rueda de prensa, Borrego ha señalado que, "por supuesto, se necesitará personal cualificado con titulación universitaria, pero también se va a necesitar Formación Profesional" y, por ello, "le pedimos a la Junta, y en concreto a la Consejería de Educación, que los ciclos formativos sean los adecuados en Córdoba, tanto en número, como en contenido, porque la Base Logística va a traer un cambio de modelo productivo y es más que necesario que los ciclos formativos sean los adecuados para el personal que se va a necesitar, tanto para la Base Logística, como para las empresas subsidiarias".

En este sentido, la responsable sindical hizo hincapié en que "la oferta educativa que hay en la provincia, aparte de insuficiente, no da respuesta a los cambios del mundo del trabajo", pues "está cambiando la demanda de profesionales en las empresas y la Junta no está dando respuesta".

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Cobos, ha explicado que "en la provincia tenemos muchísima más demanda que oferta en ciclos formativos", y la consecuencia es que "cada curso se quedan miles de alumnos fuera del sistema público de enseñanza", a lo que suma que "todo el mundo no puede pagar 6.000 euros al año de un ciclo formativo de FP. La idea es que cualquier cordobés, sea de donde sea, tenga la posibilidad de seguir estudiando, que haya igualdad de oportunidades". Cobos ha afirmado que "los nuevos ciclos formativos se están implantando con recursos propios de los centros educativos, lo que tiene como consecuencia que estamos creando ciclos formativos que no necesiten grandes desembolsos económicos y que no están adaptados a la nueva realidad que se va a generar en la provincia".

Sobre esta cuestión, el responsable de Enseñanza ha admitido que el cambio no se puede hacer "de hoy para mañana", y por ello ha insistido en que "hay que empezar ya, hay que planificar las necesidades laborales reales que va a tener la provincia en los próximos años y, sobre todo, que no veamos como permanentemente lo público queda atrás".

"Hay dinero, hay recursos, y lo que queremos es que se planifique bien", ha recalcado Francisco Cobos, quien ha instado a la Junta a "escuchar a los actores sociales, sindicatos y organizaciones, para ser capaces de crear una provincia que, por una vez, sea puntera en la creación de empleo".

Tanto Cobos, como Borrego, han dejado claro que CCOO no está en contra de que empresas privadas vengan a Córdoba, pero también han señalado que lo público tiene que dar respuesta a la ciudadanía. La secretaria general de CCOO de Córdoba también se ha referido a la partida que el Ministerio de Educación va transferir al Ayuntamiento de Córdoba para formación, y sobre esta cuestión ha insistido en que "debe ser la Junta de Andalucía la que cambie el modelo educativo".

Además, ha pedido que, "de la misma forma que se obliga a las personas desempleadas a estar inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), hay que propiciar que las empresas contraten a través de este servicio, que actualmente solo gestiona un uno por ciento de las ofertas de empleo". Por otro lado, Borrego ha reclamado un sistema de acreditación profesional que permita a muchas de las personas desempleadas que no cuentan con titulación académica, pero sí con una amplia experiencia profesional, acreditar sus competencias.