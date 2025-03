Carolina España afirma en Córdoba que el reto de la defensa de Europa precisa en España de "un gobierno serio y con presupuestos"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha afirmado este miércoles que "el plan para rearmar Europa" de la Comisión Europea "requiere" en España de "un gobierno serio, estable, con presupuestos, con altura de miras, con apoyos y, sobre todo, con las ideas claras", porque "España necesita un plan de defensa, seguridad y soberanía".

Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno andaluz durante su intervención en Córdoba, con la asistencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido, y del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, entre otras autoridades, en la inauguración del II Foro Desafíos de la Defensa 'Cara a cara con la industria', que organiza el diario digital El Confidencial.

En este contexto, Carolina España ha señalado que la defensa es "un sector económico y estratégico que quizás estaba adormecido en los últimos años, pero que ha vuelto a despertar, con mucho interés en la opinión pública, debido a la difícil situación geopolítica en la que nos encontramos", pues "estamos inmersos en un contexto macroeconómico y geopolítico complicado en el que el paraguas de seguridad con el que contaba Europa ya no puede darse por sentado, y tampoco nos sirven las estructuras del pasado, ni las iniciativas políticas tradicionales".

De hecho, según ha señalado la consejera andaluz, "Europa tiene que asumir un papel más activo en el sector de la defensa y de la seguridad y esto significa reforzar su base industrial y tecnológica. En definitiva, es a lo que la Comisión Europea nos indujo, tras presentar el pasado 19 de marzo el Libro Blanco sobre la Defensa Europea y el plan para rearmar Europa, y en este mismo sentido deben caminar también las políticas" en España, que ahora "dista mucho de ese 2% del PIB en gasto de defensa que nos pide Europa".

Precisamente, según ha recordado, este mismo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "comparece en el Congreso de los Diputados para explicar cómo va a seguir nuestro país estos dictámenes, se llamen rearme o no, y con qué apoyos va a contar para ello. Un apoyo que parece que no ha trabajado mucho con el principal partido de la oposición, con apenas 40 minutos de charla entre el líder nacional del PP y el presidente de España, y un apoyo que parece que los socios de gobierno, en principio, no están dispuestos a prestarle".

"Nosotros entendemos --ha proseguido-- que una situación del calado de la que estamos viviendo actualmente requiere de un gobierno serio, estable, con presupuestos, con altura de miras, con apoyos y, sobre todo, con las ideas claras. España necesita un plan de defensa, seguridad y soberanía", ya que "nos encontramos ante uno de los retos más importantes de la legislatura y las respuestas deben de ser certezas y credibilidad en el panorama internacional", porque "aquí las divisiones internas no suman, sino que restan, y mucho".

Por eso, según ha argumentado la portavoz del Gobierno andaluz, "los retos deben afrontarse con seriedad y llamar a las cosas por su nombre", de modo que "el plan que nos marca la Unión Europea necesita de presupuestos, necesita de inversiones y, sobre todo, necesita de apoyo al sector de la defensa".

APOYO AL SECTOR

De hecho, según ha subrayado, "desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno" de Andalucía, "nuestro respaldo a dicho sector ha sido total y absoluto", hasta el punto de que Andalucía "es actualmente la segunda comunidad autónoma con más peso en la industria de defensa y seguridad, tan solo por detrás de Madrid".

A este respecto, Carolina España ha detallado que "el sector genera un impacto económico de más de 2.500 millones de euros al año, que equivalen al 1,3% del conjunto de la economía", y "se traduce en más de 25.000 empleos. Estamos hablando de un sector que incluye la defensa, la seguridad, también la aeronáutica y el espacio, y donde operan más de 100 empresas y cuenta además con una alta vocación exportadora en Andalucía".

Tanto es así, según ha indicado, que en 2024, "tan solo el sector de armas, municiones, barcos, aeronaves y vehículos militares de combate superó los 3.100 millones de euros en exportaciones, esto es el 30% de todo lo exportado por el conjunto de la economía española. Además, Andalucía también presenta un superávit comercial de cerca de 2.000 millones de euros en este sector y es más de la mitad del superávit que presenta el sector a nivel nacional".

Para ello, según ha resaltado, "contamos con importantes ejemplos que corroboran estos números, como el sector aeronáutico y de defensa que hay en torno a la provincia de Sevilla, con casi 80 empresas", mientras en Granada se fabrica munición para carros de combate, estando instaladas empresas del sector de la defensa también en las provincias de Málaga, Jaén y Cádiz, con su polo naval, e igualmente en Córdoba, donde también está ya en ejecución el proyecto de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, "que se proyecta como un foco de atracción de nuevas instalaciones empresariales", que la Junta respalda.

En conclusión, la consejera ha asegurado que "el sector de la defensa, no solo es estratégico" para Andalucía, "sino que es un importante pilar" de su economía y, "por lo tanto, hay que cuidarlo, hay que hacerlo crecer" y, especialmente, "en situaciones geopolíticas como la actual".

Por ello, "a la industria de defensa, como al resto de sectores, en Andalucía le ofrecemos un ecosistema atractivo para la inversión. Un ecosistema que está basado en la confianza, en la estabilidad institucional y presupuestaria, y en la seguridad jurídica. Un ecosistema en el que eliminamos trabas burocráticas a través de la simplificación administrativa" y también "con menos impuestos, porque ya no somos un infierno fiscal, sino que ahora somos la segunda comunidad más competitiva fiscalmente", pues "las empresas son nuestras aliadas en este proceso de transformación de Andalucía".

De este modo, para ayudar a las empresas, según ha concluido, "contamos con medidas como el Plan Crece Industria, con herramientas como Andalucía Trade, con las primeras líneas de incentivos I+D+i" en el ámbito industrial y "también de la mano de Andalucía Trade se celebra anualmente la Feria ADM de Aeroespacial y Defensa", y "ayudamos a nuestras empresas a participar en ferias aeronáuticas o de defensa, como la de Londres, la de Turín o la de París".