IU avisa que no apoyará la moción de censura en Baena si participa en la misma algún edil no adscrito

La Comisión Colegiada Provincial de IU Córdoba ha anunciado este martes que su formación no apoyará la moción de censura contra la alcaldesa del PP en Baena (Córdoba), Cristina Piernagorda, que se votará en el Pleno municipal previsto para este próximo jueves si dicha moción tiene el apoyo de algún edil no adscrito.

La comisión de IU ha hecho este anuncio después de haber promovido la mencionada moción de censura junto al PSOE y a un concejal de Iporba, Alfonso Rojano, al que el gobierno municipal de PP y Cs y el otro edil de Iporba, el exalcalde socialista Luis Moreno, consideran tránsfuga, tras haberlo expulsado Iporba de sus filas por haber firmado la moción de censura.

De hecho, PP, Cs y Luis Moreno esperan que el secretario del Ayuntamiento se pronuncie, tal y como le han planteado, sobre si la moción de censura puede prosperar con la participación del edil al que consideran transfuga, Alfonso Rojano, el cual, por su parte, también ha defendido en otro escrito dirigido al Ayuntamiento que él sigue siendo militante de Iporba y su portavoz en un Pleno en el que, por ahora, la moción de censura cuenta con el apoyo de PSOE (cinco ediles), IU (tres ediles) y Alfonso Rojano, mientras en contra están PP (cuatro ediles), Cs (tres ediles) y Luis Moreno.

Ante ello y "con objeto de no dejar dudas" sobre el "compromiso" de IU "con la democracia, la transparencia y la regeneración democrática", la formación de izquierdas ha avanzado que apoyará "la moción siempre y cuando no participe de la misma ningún concejal no adscrito", aclarando que seguirán "dando todos los pasos desde el escrupuloso respeto a las reglas democráticas y al Pacto Antitransfuguismo, al objeto de dignificar las instituciones y de estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, coherencia con los principios y valores democráticos".

En cualquier caso, en IU también tienen claro que "el gobierno municipal de Baena debe cambiar y, para ello", en IU han "apostado por

una moción de censura que ponga fin a este gobierno conservador y abra una nueva etapa en esta localidad", considerando que dicha moción de censura "ha de prosperar con toda la normalidad democrática y ser fiel a lo que los vecinos de Baena votaron en las urnas" en las pasadas municipales, en las que el PSOE fue la lista más votada, seguido de PP, IU, Cs e Iporba.

RECURRE SU EXPULSIÓN

Para IU el "mandato" de las urnas "era y es un imperativo para todas las fuerzas políticas", si bien ha insistido en que no apoyará la moción de censura si en la misma participa algún edil no adscrito, dándose la circunstancia de que el concejal sobre el que gira la controversia, Alfonso Rojano, ha recurrido su expulsión de Iporba.

De hecho, según ha avanzado 'Diario Córdoba', Rojano ha presentado un escrito al Pleno de la Corporación en el que informa que "sigue siendo" militante de Iporba y que "no está expulsado definitivamente" de dicho partido, explicando que el pasado día 16 se le notificó la propuesta de resolución para la expulsión, pero que "la misma ha sido recurrida", anunciando, además, que "para defender" su "honor" y sus "derechos", adoptará "todas las acciones legales que en derecho" le amparen.

Rojano ha argumentado que los grupos municipales son quienes tienen la competencia para relacionarse con la institución local, por lo que "hasta que no se acuerde otra cuestión diferente en el seno del grupo municipal de Iporba o exista resolución judicial", sigue siendo portavoz del mismo.

En las alegaciones que ha presentado, tras comunicarle la expulsión su partido, destaca que ha pedido la nulidad de los acuerdos adoptados por Iporba el 6 de octubre, ya que tras conocer la convocatoria del comité ejecutivo, así como la asamblea, acudió a un notario para efectuar un requerimiento formalizando la impugnación de la convocatoria.

Días después le fue notificada la suspensión temporal, unos acuerdos que considera que son "nulos de pleno derecho" porque se han adoptado prescindiendo del procedimiento establecido. Para ello, adjunta los estatutos de Iporba y añade que supone una vulneración del artículo 24 de la Constitución, tal y como jurisprudencialmente tiene establecido el Tribunal Supremo.