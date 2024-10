Antonio Díaz: "El PIB de Córdoba no ha alcanzado el 20% industrial como sería óptimo, pero está en el camino"

Antonio Díaz repetirá mandato al frente de la Confederación de Empresarios de Córdoba después de su reciente reelección en única candidatura. Mantiene el liderazgo al frente del sector empresarial tras ocho años llevando a cabo esta actividad.

-¿Qué ha aprendido en estos ocho años y qué retos mantiene ahora?

-Han sido ocho años que me han parecido ocho meses, porque han pasado volando. He aprendido a sentir lo importante que es ser presidente de una organización donde hay todo tipo de representados del mundo empresarial. Es importante valorar esto. Me gustaría seguir trabajando en esta misma dirección, incorporando las nuevas tecnologías. Yo siempre he dicho que lo importante de la confederación es que sea un instrumento útil para las empresas, y es en lo que estamos trabajando.

-Córdoba ha perdido más de 800 autónomos en los últimos cinco años. 168 en el último año, a pesar de que la Junta ha puesto en marcha la cuota cero. ¿Se atreven los cordobeses a apostar en sus propios negocios en Córdoba?

-Se está creando en Córdoba un clima empresarial muy positivo. Las empresas que se han mantenido después de las últimas crisis, son empresas con bases firmes y consolidadas. Y sobre ellas, se están dando pasos muy importantes en el mundo empresarial porque se están dando proyectos de ampliación. Todo en base a una nueva filosofía y manera de ser de los empresarios de la provincia. Están pasando cosas importantes en materia logística, industria y digitalización empresarial que están dando sus frutos.

-El rector de la UCO mencionó en una entrevista aquí que la amplitud de miras de los estudiantes al salir de la carrera era importante, en el sentido de que no es mala señal que salgan a trabajar a otros lugares. ¿Cómo se percibe la entrada al mercado laboral de los jóvenes que se forman en Córdoba en CECO? ¿Necesitan las empresas más programas de colaboración con la Universidad?

-Hace falta más apoyo institucional para la FP Dual, aunque ya se está empezando a dar. Necesitamos una apuesta más firme. No es malo que los jóvenes se vayan a trabajar fuera, lo importante es que luego puedan volver si lo desean. Y creo que la provincia está trabajando seriamente en ofrecer estas oportunidades con nuevos proyectos que van a consolidar la oferta laboral variada en Córdoba, como la nueva fábrica de Cunext, la ampliación de Hitachi, del grupo Barea, la oleícola el Tejar, etc.

-La logística avanza en Córdoba y la Junta continúa dando pasos para desbloquear la puesta en marcha de la nueva Plataforma Logística de El Álamo. Allí se van a poder instalar hasta cinco grandes empresas. ¿Está interviniendo CECO en esa atracción de firmas?

-Desde el inicio. Es una inversión privada muy importante. Los promotores lo están haciendo muy bien y van a llegar empresas muy fuertes.

-Uno de los servicios que ofrece CECO es el de asesoría y consultoría. ¿Cuáles son los asuntos que más preocupa o más cuesta resolver a los empresarios de Córdoba?

-Todo tipo de contactos por parte de las empresas. En los últimos años, la idea ha sido que CECO no trabaje dando "café para todos" y salir del paso. Somos conseguidores de resultados para los proyectos empresariales. Ahí estamos actuando tanto en gerencia de Urbanismo, como en industria, medio ambiente, etc. Trabajamos siempre a petición de las partes. El lobby empresarial es importante, aunque esté mal visto, nosotros estamos para que las empresas consigan lo que necesitan.

-Córdoba es la provincia de Andalucía que presenta una balanza exterior más saneada, según datos de Andalucia TRADE. ¿Por qué cree que ocurre?

-Creo que en Córdoba se ha perdido el miedo a la internacionalización, afortunadamente. La pandemia ha sido un antes y un después para que las empresas vieran que su mercado no era solo local. Es mucho más ahora mismo lo que exportamos que lo que importamos, como dos productos estrella: el cobre y el aceite. Aunque hay otro que van ganando terreno en cifras.

-Uno de los objetivos de CECO es conseguir el cambio del modelo productivo en Córdoba, industrializar más y que no sea una economía estacional. ¿Se está consiguiendo?

-Poco a poco y sin pausa. Los grandes gurús de la economía dicen que para que una sociedad tenga un equilibrio correcto, el 20% de su PIB tendría que ser industria, porque es la actividad que crea mayores puestos de trabajo de calidad. Córdoba no está en ese 20%, pero está mejorando. Está influyendo el asunto logístico, mucho más cuando tengamos el corredor ferroviario que unirá Algeciras con Zaragoza con paso por Córdoba. Los camiones serán sustituidos por los trenes.