Antonio Díaz (CECO): “Nada va a ser exactamente igual que antes de la pandemia”

Antonio Díaz, presidente de CECO, ha analizado en COPE el panorama que están afrontando los pequeños y medianos empresarios cordobeses ante la crisis derivada por la COVID-19. Una situación que “está afectando enormemente” a las empresas cordobesas, porque “una paralización de la actividad en torno al 70% como podemos tener afecta muy negativamente y esperemos que esta paralización dure lo menos posible y que para mayo o junio podamos llevar a cabo una mayor actividad. Hay otras empresas -quitando aquellos sectores que han tenido que parar como hostelería o comercio- que no han dejado la actividad como la logística, el transporte, la agricultura, la alimentación… y gracias a ellos se sostiene la vida en nuestras ciudades. Habría que hacer un análisis en profundidad de lo que va a suponer esta parálisis”.

La falta de medios de protección de los trabajadores ha sido una queja muy extendida en el primer regreso a la actividad de las empresas no esenciales: “en estas últimas semanas se está observando una proliferación de empresas que están ofertando EPIS, pero ha sido muy complicado. Incluso cuando el gobierno autorizó la vuelta a trabajo de actividades no esenciales y por más que buscaron esas empresas no encontraron EPIS. Ese tema no ha quedado resuelto y esperemos que en estas últimas semanas si se encuentran más ofertas de estas medidas en el mercado y se puedan conseguir con cierta facilidad esas medidas de protección. No ha sido una de las actuaciones más brillantes en este campo”.

El turismo, la hostelería y el comercio han sido los primeros en paralizarse y parece que serán los últimos en incorporarse a la actividad por la protección de la salud. Según Díaz “en muy poco tiempo hemos vivido una revolución del sistema de trabajo de estos sectores. Nada va a ser exactamente igual que antes de esta pandemia y se tendrán que tomar una serie de medidas de ayuda a estos empresarios. Nosotros a través de nuestra comisión de turismo hemos llevado tanto a Ayuntamiento como a Diputación un plan de emergencia para aliviar esta situación que se está viviendo en el sector con medidas para el confinamiento y para después del mismo para vender que Córdoba es una provincia muy segura. Con respecto al comercio, me consta que desde la Federación de Comercio se han propuesto planes de choque para el comercio de cercanía. Habrá que ver los escalones que habrá que ir adaptando para la adaptación de los negocios a la hora de recibir a los clientes y reabrir los hoteles”.

�� Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo �� https://t.co/Q1r0wMkqbwpic.twitter.com/V8EMn4Dxa2 — Información TGSS (@info_TGSS) April 22, 2020

"CECO no ha parado su actividad para ayudar a los empresarios locales"

CECO ha compilado en su página web un directorio de empresas que reparten a domicilio que “ha tenido una aceptación enorme. Hemos puesto en nuestra página web un fichero para inscribirse voluntariamente a empresas y autónomos que sigan prestando servicios a domicilio y está teniendo un aluvión de inscripciones. Tenemos que ayudar a los nuestros y una de las formas de hacerlo es facilitándole que puedan seguir vendiendo sus productos. Llevar sus productos a los domicilios está siendo prioritario en nuestra sociedad”.

No es la única iniciativa que está llevando a cabo la Confederación de Empresarios de Córdoba: “en ningún momento hemos estado al margen. Aunque hemos tenido que cerrar nuestras instalaciones al público está toda la plantilla teletrabajando desde sus domicilios. En la cámara tenemos que expedir los certificados de origen para las exportaciones y los cuadernos ATA. Las exportaciones siguen funcionando, a un ritmo inferior pero muy importante. Seguimos ofreciendo servicio de cercanía a todos nuestros asociados. El último ha sido el reparto en CECO de mascarillas que nos ha ofrecido la Subdelegación del Gobierno. Me gustaría hacer especial mención a una línea de financiación que tenemos las confederaciones y cámaras de comercio -Congarantia- que es la sociedad de garantía recíproca de Andalucía donde estamos tramitando y coordinando hacia pequeñas y medianas empresa préstamos de circulante de entre 15 a 50 mil euros para pequeñas empresas y autónomos que van desde tres a cinco años, con un año de carencia y a un tipo de interés muy interesante para lo que necesitan de inmediato las pequeñas empresas y no dejen de pagar sus obligaciones y a sus empleados”

