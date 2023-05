Angy Mari Lucena, una de las 162 personas que en 2022 encontró trabajo gracias a Solemccor

Angy Mari Lucena, es una venezolana que lleva cuatro años en Córdoba, ahora junto a sus dos hijos gemelos. Se trata de un ejemplo de superación porque esta mujer de cuarenta años tuvo que tomar una decisión muy difícil en su momento. Nos ha contado Angy que "en su país se vive una situación muy complicada. Allí trabajaba pero cada vez más el sueldo no llegaba para poder comprar lo más básico. Un día a la hora de recoger a mis hijos del cole, vi a una persona buscando comida y eso fue lo que me empujó a tomar la difícil situación".

Para Angy fue muy difícil dar este paso porque allí tuvo que dejar a toda su familia, incluyendo a sus dos hijos de nueve años. "Durante un año y medio me tuve que buscar la vida, formándome porque mis estudios no son convalidados acá. Gracias a Cruz Roja pude estudiar, formarme e incluso me saqué el carné de conducir, algo que me ha ayudó más adelante. Es difícil vivir en Madrid porque con lo que ganas no puedes tener intimidad en una vivienda donde puedas vivir sola, además parte del dinero que ganaba tenía que enviarlo a Venezuela para ayuar a mis hijos. Y mientras tanto poder ahorrar algo de dinero para traerme a mis dos niños".









El destino hizo que viniera a Córdoba y aquí descubrió "una ciudad amable, bonita, cómoda y bien comunidada. Acá las personas son muy amables y se vive muy bien". Pero Angy tendría que afrontar otro momento díficil, la pandemia. En aquel momento trabajaba en la hostelería, uno de los sectores más asotados durante la crisis sanitaria. Finalmente se quedó sin trabajo y por lo tanto sin fuente de ingreso. Su asistenta social se puso en contacto y la envió a su parroquia, allí conoció a Cáritas.

Tuve que trabajar muy duro para poder ahorrar y traer a mis dos hijos conmigo

Desde aquel momento todas las personas que forman esta institución humanitaria se pusieron a trabajar y a preocuparse por Angy y su situación personal. "Me preguntaron por mis hijos, si podría comunicarme con ellos, qué necesitaba...". Después de pasar distintas entrevistas y conocer bien su perfil, entró a formar parte de los trabajadores de Solemccor y su vida comenzó a cambiar.

"Primero estuve en la ruta de recogida de papel y cartón puerta a puerta comercial durante un año, y después pasé a realizar la ruta por la provincia de textil. Ahora he adquirido nuevas herramientas y conocimientos, para mi esta oportunidad de trabajar ha sido un trampolín para poder acceder al mercado laboral más preparada tanto personal como profesional", asegura Angy.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





MEMORIA SOLEMCCOR





Este es el trabajo que realiza Solemccor, la empresa de inserción social de Cáritas Diocesana de Córdoba. Solo en 2022 ha conseguido que 162 personas se incorporen al mercado laboral, gracias a las once líneas de negocios con las que cuenta”, tal y como ha explicado el coordinador general de Solemccor, Ismael Ramírez. “El propósito de nuestra actividad empresarial es posibilitar oportunidades formativas y laborales a personas en situación de vulnerabilidad social para su inserción plena”.









El modelo que aplican es "una apuesta por el cuidado del medio ambiente con programas que fomentan el reciclaje desde una perspectiva de ecología integral, donde la conciencia por el cuidado del planeta se combina con la preocupación por las personas”. Hay un trabajo duro detrás, porque "las personas a las que acompañamos están desempleadas, suelen tener escasa formación y/o experiencia laboral, además de encontrarse con dificultades económicas graves, sin red de apoyo social y con dificultades para acceder a recursos formativos reglados”, afirma Ramírez.

Entre los datos relevantes destaca que durante el pasado ejercicio “980 personas han sido acogidas y acompañadas en temas laborales, 301 han sido acompañadas en intermediación laboral, 114 han participado en algún curso formativo y 92 se han beneficiado de algún taller laboral, sin olvidarnos de las 162 que han sido contratadas en inserción” ha manifestado el responsable de Solemccor, al tiempo que ha afirmado que “todo esto ha sido gracias a una inversión de 3.343.697 euros”.





LÍNEAS DE NEGOCIO





En la actualidad Solemccor cuenta con 11 líneas de negocio dividida en cuatro grandes áreas: Reciclaje, Hostelería, Servicios y Ocio y tiempo libre que “además de dar un servicio a la sociedad cordobesa es una apuesta por la economía solidaria que permite la inserción laboral de personas con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo” ha matizado Ismael Ramírez. En relación a las líneas de negocio cabe destacar la implantación de tres nuevas durante 2022, como son la tienda de segunda mano, Moda re-, la lavandería industrial, Jordán, así como la gestión de la Cafetería de la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón, bajo la marca ‘Tabgha Sagrado Corazón’.





ÁREA DE RECICLAJE





El área de reciclaje sigue siendo el buque insignia de Solemccor Somos Cáritas y en la actualidad cuenta con tres líneas de servicios: La recogida de papel y cartón en la red viaria, la recogida de textil y la destrucción confidencial de papel, gracias a las cuales se han contratado a 66 personas, con una inversión de 1.911.613’63€. Gracias a nuestra área de hostelería preparamos a las personas para su incorporación al mercado laboral en un sector cada vez más profesionalizado como el de la hostelería y con una gran demanda en Córdoba, gracias a nuestra cafetería y al Catering Cinco Panes. Durante 2022 se han contratado a 58 personas con una inversión de 810.670’97€.

Esta área de servicios cuenta con diferentes líneas de negocio: la confección, tienda de segunda mano “moda re”, la limpieza y la lavandería industrial. Con marca propia “Dorcas”, nuestro taller de confección y arreglos se desarrolla como una línea de negocio en auge en el sector de la confección. Nuestra tienda de segunda mano Moda re- es una apuesta clara por el consumo responsable y la economía circular, y bajo el paraguas de la marcan Jordán prestamos diferentes servicios relacionados con la limpieza y a la lavandería industrial. En esta área, que ha contado con una inversión de 462.266'83 €, se han contratado a 36 personas en 2022.