Almería y Córdoba promocionarán sus gastronomías con actividades en ambas ciudades desde este año

Los alcaldes de Almería y Córdoba, Ramón Fernández-Pacheco y José María Bellido, y los presidentes de las asociaciones de hosteleros de Córdoba (Hostecor) y Almería (Ashal), Francisco de la Torre y Pedro Sánchez-Fortún, respectivamente, han presentado este miércoles los primeros detalles de un convenio para llevar a cabo la promoción de sus gastronomías, así como el impulso turístico, con actividades en ambas ciudades desde este año y especialmente en 2022.

Dicha propuesta encaja en el marco del convenio firmado en febrero de este año entre las dos ciudades y la Junta de Andalucía, a través de la Fundación Tres Culturas, y que supone estrechar lazos y promocionar el legado histórico y patrimonial que las dos capitales comparten.

En una rueda de prensa en Córdoba, su alcalde ha subrayado que los productos agroalimentarios de ambas ciudades son "absolutamente complementarios", a la vez que ambas "se complementan en la parte turística porque las temporadas altas y bajas no coinciden", de ahí la celebración de "actos que vengan bien a las dos ciudades", ha resaltado Bellido, quien ha defendido "el apoyo al sector hostelero ante el año tremendamente difícil" por la pandemia del Covid-19. El alcalde de Almería, por su parte, ha destacado los "vínculos históricos, culturales, comerciales y gastronómicos" que unen a ambas ciudades y ha valorado que "profundizar en ellos no sólo es bueno para Almería y Córdoba, lo es también para Andalucía, en el sentido en que viene a vertebrar la región". Fernández-Pacheco ha puesto de manifiesto las dificultades por las que atraviesa un sector tan importante para la economía andaluza como es el turístico y el hostelero y ha elogiado esta iniciativa, "porque da la oportunidad de apostar por la gastronomía, el producto de kilómetro cero y por seguir contando al mundo entero lo bien que se come en Almería".

Una propuesta que, además, "se va a desarrollar de la mano de Córdoba, una ciudad con la que tenemos mucho en común", ha subrayado. De ese denominador común ha hablado también el alcalde cordobés. Para Bellido, quien ha confirmado que este proyecto echará a andar en el último cuatrimestre del año y contará con aportación municipal, "potenciar el turismo gastronómico y hacerlo con Almería es una opción estratégica", puesto que las dos ciudades son "diferentes y complementarias".

"Para los cordobeses, Almería es desconocida" y eso es lo que va a venir a cambiar no sólo este proyecto de los hosteleros, sino el convenio marco para potenciar, de la mano de la Junta de Andalucía, el legado patrimonial, histórico, cultural, gastronómico y artístico de las dos ciudades, ha elogiado. Dos capitales que, "con clara vocación por la excelencia", "no podían dejar pasar esta iniciativa gastronómica y turística" que han planteado las asociaciones de hostelería y que vendrá, además, a mejorar el conocimiento entre Almería y Córdoba, ha declarado Fernández-Pacheco.

EL VALOR DE LA HOSTELERÍA

Se trata de un proyecto armado entre las dos asociaciones de hosteleros y que, con el denominador común de la gastronomía, incluirá la promoción gastronómica de Córdoba en Almería y al revés, que, bajo el nombre 'Kitchen' reunirá a chefs de Córdoba en Almería y a cocineros de Almería en Córdoba en una exhibición de cocina con productos agroalimentarios de denominación de origen dirigida a medios de comunicación, 'influencers' y touroperadores.

Otra de las actividades será la 'Cena con Patrimonio', una experiencia gastro-patrimonial en la que se combina lo mejor de ambas ciudades con tres chefs almerienses y otros tres cordobeses para prescriptores turístico-gastronómicos y público en general. Asimismo, se van a organizar en centros educativos de Córdoba y Almería actividades educativas dirigidas a formentar buenos hábitos alimenticios y a transmitir la importancia de la dieta mediterránea. Una activdiad para público infantil que se desarrollará de octubre a diciembre en los centros escolares de las dos ciudades. El proyecto de los hosteleros incluye, como cuarta actividad, una exposición fotográfica en las principales calles de ambas capitales para promocionar con imágenes de los mejores platos gastronómicos, los productos de Almería y Córdoba.

CIUDADES COMPLEMENTARIAS

El responsable de Hostecor, Fran de la Torre, y de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, han presentado este proyecto "ambicioso" basado en que Almería y Córdoba son "complementarias", puesto que sus temporadas turísticas son en épocas diferentes del año y, al mismo tiempo, tienen mucho en común en patrimonio artístico, cultural y gastronómico. De ahí, que quieran, con este proyecto, impulsar el sector hostelero desde un punto de vista turístico y económico.

En relación con las medidas actuales debidas a la pandemia, el presidente de los hosteleros de Almería ha comentado que "poco a poco se va recobrando la normalidad, aunque se sigue con reducciones en aforo y horarios", pero "si se sigue en la senda por la que se va, reduciendo los contagios y la vacunación siga avanzando, se puede tener un verano bastante esperanzador", ha aseverado. Por su parte, el presidente de los hosteleros cordobeses ha precisado que Córdoba ahora está en temporada baja, si bien ha agradecido a la Junta de Andalucía la posición que ha tomado respecto al Gobierno central, "porque quería recortar otra vez, cuando los establecimientos hosteleros son cumplidores de la normativa", a lo que ha apostillado que "los contagios se dan en fiestas privadas".

RUTA ÉTNICO-GASTRONÓMICA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cabe señalar que el documento firmado entre la Junta, la Fundación Tres Culturas y los dos ayuntamientos contempla la colaboración en actividades que contribuyan al desarrollo y la promoción de valores y prácticas tendentes a mejorar el entendimiento y las relaciones entre instituciones, entidades y personas de Andalucía, y especialmente de Almería y Córdoba, como parte del proyecto común de España, con el resto del Mediterráneo, prestando un especial apoyo a las actividades institucionales, culturales o académicas cuyo propósito sea la promoción de Córdoba y Almería como ciudades interculturales abiertas y tolerantes. Los ayuntamientos de Córdoba y Almería trabajarán en la creación de una ruta étnico-gastronómica basada en el pasado común de ambas ciudades, prestando especial énfasis a la historia común vinculada al período de Al Andalus y del cristianismo entre los siglos XV a XVII. Esta ruta tiene previsto ponerse en marcha contando con los principales representantes gastronómicos de las dos ciudades y los agentes sociales culturales de las mismas.