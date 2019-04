La alcaldesa contradice las palabras del Partido Popular afirmando que hay personas suficientes en el área de

Según ha explicado Ambrosio, dichas arias no solo no han perdido personal durante estos cuatro años, sino que todo lo contrario ha habido un incremento de este, insistiendo en que este gobierno municipal ha intentado por todos los medios y recursos dotar de aquellos trabajadores que necesita el ayuntamiento.

Así se ha referido esta a las críticas del PP sobre las facturas sin auditar: “Esa crítica además de infundada no atiende a la verdad. Tener un presupuesto prorrogado es que hay una serie de facturas y de gastos que hasta que no se apruebe el presupuesto no se pueden pagar, no se puede hacer el pago definitivo”