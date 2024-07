El alcalde entrega al Córdoba CF el acuerdo de cesión del Estadio del Arcángel

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha hecho entrega este miércoles al consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, del acuerdo adoptado por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de la ciudad mediante el que cede el uso del Estadio Nuevo Arcángel a la entidad deportiva.

Así lo ha hecho Bellido en el césped del propio estadio, trasladando a Fernández la certificación del acuerdo del gobierno municipal sobre la concesión, para el uso privativo de los espacios de uso deportivo del Estadio Nuevo Arcángel a la entidad Unión Futbolística Cordobesa, la titular de Córdoba Club de Fútbol, según la oferta técnica presentada, por un canon anual de 110.000 euros por cuatro años, con otros cuatro años prorrogables, y con la obligación para el club de poner el estadio a disposición del Ayuntamiento 14 días al año, para eventos propios.

A este respecto, el alcalde ha dicho que este miércoles es "histórico por varios motivos", en primer lugar "por el tiempo y por las personas que a lo largo de los últimos 31 años han tratado de llegar hasta aquí, que han tratado de cerrar ese acuerdo o ese contrato de concesión de las instalaciones al club que, efectivamente y desde hace 31 años, hace uso de este estadio, que, por otra parte, nació con esa vocación".

De hecho, según ha subrayado Bellido, "este es un estadio de fútbol profesional", y "solo hay un club profesional en la ciudad, que es el Córdoba Club de Fútbol", pero, aunque "todos los cordobeses hicimos el esfuerzo de costear este estadio, para que fuera usado por el fútbol profesional, por el Córdoba Club de Fútbol", lo cierto es que, "hasta ahora, solo se podía explotar cada 15 días, que era el uso que hacía el Córdoba y el que hacíamos miles y miles de cordobesistas cuando veníamos a ver jugar a nuestro equipo".

Por eso, "en esta situación de ser un ocupa en su propia casa" que sufría el club, "teníamos que poner orden y sentar las bases para poder seguir creciendo y avanzando en el futuro", lo que implicaba dar "garantías" y "seguridad jurídica a quienes, efectivamente, trabajáis diariamente en este estadio", lo cual "era imprescindible, tanto para la ciudad", porque "no es lógico que vivamos en situaciones excepcionales", como "para los actuales accionistas de este club, que han hecho una apuesta importante por Córdoba y por el Córdoba CF".

El objetivo es que "puedan disponer durante los próximos años de este espacio con seguridad jurídica dentro de la más absoluta transparencia y legalidad, y así podamos crecer para acometer en un futuro esos proyectos que el Córdoba CF tiene en cartera, que ya nos han enseñado y que queremos seguir construyendo de la mano", con diálogo entre el club "el Ayuntamiento, el gobierno local y la Gerencia de Urbanismo, para que con este tiempo que tenemos de transición, pero también de tranquilidad, sabiendo que ya el mínimo lo tenemos resuelto, podamos construir un proyecto mucho mayor en el estadio y en torno al estadio".





CEO DEL CÓRDOBA





Por su parte, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Montirrubio, ha afirmado que este miércoles "es un día histórico", señalando que "lo normal no puede ser algo extraordinario", ya que, "30 años después, el Córdoba Club de Fútbol deja de ser un ocupa en su propio estadio.

Dejamos de estar en una situación de precario y hemos conseguido solventar una situación enquistada durante muchísimos años". "Ahora --ha subrayado-- el estadio del Córdoba Club de Fútbol pasa a pertenecer, si no entero, al menos en la parte que usamos, al propio Córdoba Club de Fútbol", reiterando Fernández que, en cualquier caso, "lo normal no puede ser algo extraordinario", de forma que lo normal es que "la tienda oficial del Córdoba sea del Córdoba, y que el primer equipo esté, como mínimo, en Segunda División".

Además, en el club mantienen "las ganas y la ambición de seguir mejorando, y esa mejora y esas ganas de crecer pasan por normalizar lo extraordinario", porque "no es normal tener un estadio a medio hacer desde hace décadas, no es normal la incomodidad que soportan nuestros abonados en el acceso al estadio, no es normal tener una tribuna en las condiciones que la tenemos y, por supuesto, no es normal tener un estadio, bueno, un terreno de juego, un césped que sólo explotamos dos días al mes". "Hoy conseguimos avanzar --ha proseguido--, aunque no nos conformamos con esta cesión transitoria de cuatro más cuatro.

Esta solución es transitoria y así lo hemos hablado el alcalde y yo desde el principio. Una solución puente para llegar a una cesión del estadio de larga duración, por encima de 50 años, que nos permita rentabilizar la gran inversión que necesita el estadio, y construir un nuevo Arcángel. Este es el objetivo a medio y largo plazo que nos hemos propuesto", porque "el club necesita la seguridad jurídica que le permita hacer una inversión a muy largo plazo y dotar de utilidad al estadio, para ofertar múltiples servicios en El Arenal", según ha concluido.