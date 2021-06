El alcalde de Córdoba pide tener "mucho cuidado en las relaciones sociales" para evitar la subida de casos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha pedido este miércoles "tomar conciencia de que todavía hay que mantener mucho cuidado en las relaciones personales y sociales para evitar que siga subiendo la incidencia" del Covid-19 en la ciudad, que tiene una tasa de 214,1 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, que no se daba desde los primeros días de abril, situándose como la cuarta capital andaluza con peor tasa.

En una rueda de prensa, junto al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), y los presidentes de las asociaciones de hosteleros de Córdoba (Hostecor) y Almería (Ashal), Francisco de la Torre y Pedro Sánchez-Fortún, respectivamente, el regidor cordobés ha comentado que en estos momentos no se plantean "tomar ningún tipo de medida, sino seguir las de la Junta de Andalucía y el calendario de vacunación para llegar a la inmunidad de grupo en la ciudad", que espera alcanzar "antes de agosto".

Al respecto, ha admitido que se está "en una fase muy delicada, porque avanza la vacunación a un ritmo francamente espectacular" y "es lo que va a solucionar definitivamente el problema", pero "con la relajación de las medidas a partir del 9 de mayo se ha creado una falsa sensación de seguridad, que transmite que ya no hay enfermedad, que es más difícil contagiarse y como avanza la vacunación no pasa nada", ha argumentado. No obstante, Bellido ha advertido de que "eso ha llevado a que no sólo la relajación de las medidas generales, sino las que cada uno toma en su ámbito privado, haga que vuelvan a subir los casos".

Ante ello, ha citado "algunos datos de la Junta que llaman la atención", como el hecho que "por primera vez hay incidencias significativas en colegios, ahora que se acaba el curso, cuando durante el curso no las ha habido y o se han cambiado los protocolos, porque siguen siendo los mismos".

Así, ha indicado que "los problemas vienen en situaciones de carácter privado que luego se trasladan a los colegios", a lo que ha agregado que "ha vuelto haber algunos casos en residencias, afortunadamente no de personas mayores, sino de trabajadores, y no se han cambiado los protocolos en las residencias". Igualmente, el alcalde ha resaltado que "en los tramos de edad de las personas que dan positivo en Covid-19 ha bajado la media de forma dramática, mayoritariamente entre los 15 y 29 años de edad".