Aguirre pide de nuevo autorización al TSJA para el pasaporte Covid en centros sanitarios

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este viernes que, tras pedir autorización este mismo día al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se implante el pasaporte Covid en los centros sanitarios y sociosanitarios de Andalucía, con horizonte temporal hasta después de Navidad, también prevé solicitarle autorización, de acuerdo con el sector y si es preciso, para exigir dicho pasaporte en el ocio nocturno y la restauración de Andalucía.

En este sentido, Aguirre ha recordado, en una entrevista en Canal Sur Radio en Córdoba, recogida por Europa Press, que en este asunto a la Junta de Andalucía, cuando decayó el Estado de Emergencia, se le dieron "las competencias, pero no las herramientas", como lo demuestra el hecho de que "continuamente" ha tenido que "ir pidiendo" autorización del TSJA para llevar a cabo cualquier medida, empezando por "los cierres perimetrales y ahora mismo con el pasaporte Covid", y además con una "gran variabilidad" en las respuestas del Alto Tribunal andaluz, "según la sala" que dictaminara. Ello ocurre, según ha lamentado Aguirre, "porque no hay una Ley de pandemia", como sí ocurre "en otros países", y además tampoco "se han hecho los cambios" precisos en "la Ley de Salud Pública, como se ha pedido, para que las comunidades autónomas podamos utilizar las herramientas y, sobre todo, para que la Justicia tenga una ley base", de manera que "haya menos variabilidad" y "los jueces" la puedan aplicar "de la forma más objetiva posible", y así se le ha demandado al Gobierno central, para que legisle en ese sentido.

En cuanto al rechazo del TSJA a la autorización que le pidió Salud, para poder exigir el certificado Covid-19 de vacunación o prueba diagnóstica a la hora de acceder a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial en la comunidad autónoma, Aguirre ha señalado que el límite temporal de aplicación de tal medida que le ha pedido el TSJA para autorizarla no lo han pedido los tribunales superiores en otras comunidades autónomas, que sí les han autorizado a implantar el llamado pasaporte Covid.

En cualquier caso, Salud va a "remitir hoy mismo la misma petición" al TSJA, "pero con una ampliación", incluyendo "una temporalidad" de aplicación de la medida, "hasta después de las fiestas de Navidad", siendo ese "el primer paso", es decir, la exigencia del "pasaporte Covid, previa a la entrada de acompañantes y visitantes a centros sociosanitarios y hospitales", porque los mismos constituyen "el eslabón más débil de toda la cadena epidemiológica". "El siguiente paso --ha anunciado--, si vemos que la evolución de la incidencia acumulada y, sobre todo, si la evolución de la presión hospitalaria así lo recomienda", también se implantará el pasaporte Covid "a nivel de restauración y de ocio nocturno", en cuanto a "intentar también hacer un control", buscando que "nuestros establecimientos de ocio y restauración sean lo más sanos posible".

Se trata, según ha indicado, de que haya "garantía de salud" en dichos establecimientos, teniendo en cuenta que el sector ya ha manifestado su disposición a implantar el pasaporte Covid y a "trabajar mano a mano con esta Consejería", de modo que, cuando Salud ya cuente con el visto bueno del TSJA al pasaporte Covid para los centros sanitarios y sociosanitarios, "y así lo crea el Comité de Expertos y veamos la evolución de la pandemia, tomaremos la siguiente medida, que podría ser perfectamente esa".





NAVIDAD Y "BURBUJAS





En cuanto a qué puede ocurrir en este inmediato puente de la Constitución y de la Inmaculada y, especialmente, en las próximas fiestas navideñas, el consejero de Salud ha aclarado que quienes están en su trabajo "tienen su burbuja", lo mismo que los alumnos que están en el colegio o quienes están "con su familia", y "el problema de los puentes y de la Navidad es que las burbujas empiezan a mezclarse".

Ante ello, Aguirre recomienda "mucha prudencia y tener poco cambio de burbuja", lo que implica "interrelacionarte no mucho y con muchísima prudencia", además de "con mascarilla, con distancia, con higiene y, sobre todo, con ventilación", especialmente porque "ahora ya hacemos la vida en el interior", donde "la capacidad transmisión del virus se multiplica". Por eso, para los encuentros navideños en familia Aguirre ha pedido que "sean muy en familia y con muchísima prudencia", y "cuando nos interrelacionemos en comidas navideñas y en eventos" con más personas, lo indispensable es "prudencia, mascarilla y toda las medidas higiénico sanitarias".

En cuanto a si será precisa alguna medida que restrinja los movimientos o las concentraciones, que "ahora mismo no las contemplamos, viendo las cifras que tenemos", Aguirre ha avisado que en la Junta estarán "expectantes" a la evolución de la pandemia, aunque ha insistido en que "ahora mismo no contemplamos ningún tipo de medida coercitiva", esperando que "todos seamos responsables".





MÁS CONTAGIOS EN MENORES





Respecto al mayor número de contagios entre los menores que no han podido acceder aún a la vacunación, el consejero de Salud ha querido dejar claro que su evolución, "desde el punto de vista clínico, es positiva", pues "no tienen una gran repercusión" en el ámbito sanitario, pues suelen sufrir "una infección leve". Sin embargo, según ha señalado, "sí tiene importancia" en el hecho de que estos menores son "los posibles contagiadores de grupos de mayores", y en los menores es, además, "donde pueden mutar los virus", de ahí que sea preciso vacunar al "100 por 100" de la población, como ya se ha previsto para los menores de entre cinco y once años.