182 personas con discapacidad afiliadas a la ONCE viven solas en la provincia de Córdoba

La Fundación ONCE ha hecho público su último barómetro sobre las personas que sufren soledad no deseada en España. Son una de cada tres, y afecta a sectores muy variados de la sociedad: jóvenes, mayores y personas con discapacidad. El nuevo estudio de la fundación ha ido recogiendo datos desde el año 2022, aunque la primera vez que se cuantificó este problema fue en el año 2014.

En la provincia de Córdoba, según los datos aportado a COPE por la Fundación ONCE, hay 182 personas con discapacidad que viven solos. Son el 13% del total de afiliados a la organización en Córdoba, que asciende a 1.355 personas. El colectivo más sensible son los mayores de 55 años, con mayoría de mujeres, que representan el 65% de total. A estas personas es a la que se les presta una mayor atención, puesto que, según especifican desde la organización, no todas las personas con discapacidad que viven solos sufren soledad sobrevenida, "aunque les preguntamos para intentar diagnosticarlo y actuar a tiempo", explica su director en Córdoba, Francisco Valderas.









La capital, por otro lado, soporta el mayor número de personas que sufren soledad -el 60%-, mientras que el restante 40% se distrubuye por el resto de la provincia. Desde la organización, tienen en marcha desde hace años varios planes de voluntariado, apoyo psicosocial, apoyo al bienestar y tiflotecnología (aceso a la información y comunicación).

Aunque las personas que han participado en el citado barómetro consideran que el Estado Central, y después el Gobierno municipal, debería poner en marcha un sistema para solucionar esta lacra, su percepción es que quienes más hacen por mejorar su situación no son los gobiernos, sino las OENEGÉS.

Un ejemplo de ello es Cáritas, que cuenta con un amplio equipo de voluntarios en primera línea, como Tamara Salas. Ella es una de las trabajadoras sociales de la organización, y asegura que son las personas mayores y los ciudadanos sin hogar los dos sectores de población que más sufren la soledad no deseada.









"Es muy difícil que alguien te diga que se siente solo, porque es algo que socialmente no se ve bien. Intentamos adelantarnos a ese momento en que ellos confiesen, porque es algo que se puede detectar, por ejemplo, en nuestro caso, con la colaboración de los vecinos y las parroquias, que pueden observar el comportamiento de estas personas y avisarnos", explica Salas.

