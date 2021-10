García Román: “Pagamos una barbaridad por usar Vista Alegre para que a veces no podamos ni entrenar”

El Córdoba Patrimonio es tercero tras la tercera jornada en la máxima categoría del fútbol sala español. Su presidente, José García Román, atiende a COPE con “ilusión”, pero con la mente alerta: “Lo que hay que hacer es consolidar este buen comienzo con una nueva victoria ante Santa Coloma. A día de hoy tenemos que ser conscientes de que por presupuesto no tenemos sitio entre los ocho primeros, pero lo que otros mueven con dinero nosotros lo hacemos con trabajo. Ojalá poder disputar la Copa de España y entrar en unos play-off por el título. Sería lo máximo para un equipo con menos de diez años de historia”. Este sábado visita Córdoba un histórico del fútbol sala nacional como Industrias García de Santa Coloma “que lleva más de 30 años y que cuenta con el máximo goleador de la Liga es un acicate para seguir trabajando. Ganarles sería quitar a otro rival directo y seguir creciendo”.

Ese trabajo colectivo lo refrendan noticias como la inclusión de Zequi en el quinteto ideal de la Liga en la última jornada: “Zequi marcó dos goles y me alegro mucho por él. Ha sido una apuesta este año. Estaba muy difícil que se pudiera quedar y al final lo conseguimos, porque nuestro objetivo era consolidar el grupo. Estoy convencido de que en otras estarán Pablo, Miguel... cualquiera de nuestros jugadores. El otro día escuché una entrevista a un prestigioso entrenador español que decía que el Córdoba tiene una muy buena clase media”.

Clase media... y dos internacionales:“Miguelín es una superestrella. Como Saura, aunque todavía no haya debutado. No olvidemos que fue internacional con España también. Lo de Miguelín no es solo lo que está aportando en lo deportivo, sino también en el vestuario, que es muy importante”

La sonrisa de Josán tras la última victoria y la dedicatoria al utilero enfermo que no pudo viajar demuestra, a juicio de García Román, la unidad existente en el Córdoba Patrimonio: “Le agradezco su dedicatoria porque todos estamos para sumar. Rafa Béjar, el utilero, no pudo estar con el equipo en Burela por un flemón y es fenomenal que Josán González se acordara de él”.

Pero todo no es alegría para el Córdoba Patrimonio. Su presidente lanzó ayer un tuit en el que lamentaba que “La pasada semana fue el pádel en Vista Alegre, en la jornada 6 un torneo de gimnasia rítmica, en la jornada 8 otro de eSports. ¿Cuándo las autoridades deportivas se van a dar cuenta que tienen un club en la élite y nos van a valorar como se merece?”. García Román se explicó así en COPE: “Cuando digo que en Córdoba carecemos de cultura de deporte de élite me refiero a cosas como esta. Alabo a la Federación que antes de empezar la temporada nos piden las fechas en las que no se puede utilizar el pabellón de cada ciudad. Somos conscientes de que no somos los únicos que usamos el polideportivo y cuando le preguntamos al IMDECO las fechas en las que no se puede jugar y raro es cuando no nos dicen siete u ocho fines de semana, algunos de ellos seguidos. La Federación tiene que hacer encaje de bolillos para nuestros partidos en casa y luego además llegan cosas como el Pádel, que será todo lo importante que sea, pero nos impide entrenar en la única pista de parqué que hay en Córdoba. Que luego juegas tu partido en parqué, que esto ya es deporte de élite y no es lo mismo entrenar en una pista sintética que en parqué. Luego llegará la gimnasia rítmica, que lleva un montón de años,y nos hace jugar un viernes a las seis de la tarde con lo que eso supone para nuestra afición. Y ahora sacan un torneo de e-sports, que no mencionaron al principio cuando nos dijeron las fechas, y resulta que en el partido ante El Pozo que nos lo iba a televisar Gol TV con lo que eso supone de retorno a la ciudad y que eso no le iba a costar dinero a la ciudad como el Pádel... y seguramente no nos lo puedan retransmitir porque no se puede jugar en sábado y en el mejor de los casos nos lo pondrán como favor el domingo. Y ojo, mucha gente se podrá pensar que Vista Alegre nos sale gratis... y de eso nada y en la LNFS no se lo pueden explicar. Nosotros pagamos una barbaridad todos los meses. En septiembre he pagado 3.100 euros, de este mes 2.400 euros. Por cada minuto que jugamos ahí pagamos dinero y fíjate cómo tenemos que estar”.

El otro aspecto que está sorprendiendo de este arranque de temporada es que, a diferencia de las dos anteriores en la élite, Vista Alegre no está registrando entradas impactantes. García Román, en todo caso, es optimista al respecto: “Nuestro club, junto a las selecciones de baloncesto y fútbol sala, ha sido el único capaz de llenar Vista Alegre. Soy optimista y creo que al final, como Córdoba quiere al fútbol sala, los aficionados van a querer ver a su equipo. Estamos dándole mucho a los aficionados y estoy convencido de que la gente se va a sumar al carro y vamos a tener los llenos que ya hemos tenido. Que ya hemos llenado cinco o seis veces Vista Alegre, ojo”.

