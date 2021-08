El Córdoba Patrimonio aspira a superar los 2.000 abonados en su tercera campaña en la élite

El Centro Comercial El Arcángel acogió en la mañana del martes la presentación de la campaña de abonados del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para la temporada 21/22. Al acto, al que acudieron Rosario Salas, gerente del centro comercial, y José García Román, presidente de la entidad blanquiverde, arrojó las directrices de una campaña marcada, sin duda, por la ilusión. El “Quiere al que te quiere” de su lema, toda una declaración a aquellas personas que con su incansable trabajo ayudaron sin descanso en los peores momentos de la pandemia.

El primer tramo de la campaña afectará a los simpatizantes de la 20/21, que podrán renovar sus pases de forma presencial (de 10:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas) en la sede social (C/ José María Martorell, 30) del 18 al 31 de agosto (no TPV para ejecutar pago). A partir del 1 de septiembre se iniciará la venta libre. El precio en ambos casos será de 100 euros (hasta 14 años), 125 euros (adultos), 275 euros (contrapalco, destinado a empresas) y 400 euros (palco). El abono dará derecho a los 15 encuentros de la liga regular (no se declararán Día del Club). En caso de que las limitaciones de aforo impidan la asistencia de los socios a algún encuentro, se devolverá la parte proporcional en un vale para la adquisición de productos oficiales en la sede del club. Aquellos simpatizantes que no puedan realizar la renovación presencial podrán reservar su abono en el 611 146 250.

El precio de las entradas para la 21/22 se dividirá en dos franjas de partidos. El primero, de 20 euros (12 euros para público infantil), será el fijado para los encuentros ante Movistar Inter, Barça, ElPozo Murcia, Viña Albali Valdepeñas, Manzanares FS, Jaén Paraíso Interior y Real Betis FS). El resto de choques tendrán un coste de 10 euros (8 euros para público infantil).

El spot de la campaña de abonados, basado en una historia real adaptada por SML, ha sido dirigido por Juan Antonio Chavero Briones, con la inestimable colaboración de Victoria Castillo y Francisco Archidona (actores), Javier García (fotografía y cámara), Chaos Summoner (sonido) y Antonio Leal (música).

Al término del acto, José García Román reconoció que el objetivo de la entidad es superar la cifra de los 2.000 abonados de su primera campaña en la élite y que, en lo deportivo y ante lo exigente de la categoría, se plantean conseguir cuanto antes la permanencia para aspirar a cotas más altas a medio plazo. En cuanto a la plantilla, García Román reconoció que está cerrada tras la incorporación de Caio.

