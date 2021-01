La salud mental en tiempos de coronavirus pasa factura a cada uno de nosotros

Desde que comenazra la pandemia llevamos muchos meses escuchando malas noticias y con distanciamiento social que nos impide tener contacto incluso con nuestros seres queridos. Todas estas situaciones se convierten en caldo de cultivo para que desemboque en una depresión. A veces ni nos damos cuenta de los pequeños cambios que se pueden estar produciendo en nosotros mismos, pero la negatividad o la tristeza pueden indicarnos de que algo no va bien. Lo mejor es compartir las preocupaciones o inquietudes y no callártelas. Si tienes que acudir a un profesional no lo dudes antes de caer en un pozo del cual es difícil salir.

Hemos hablado con Claudia Carmona, psicóloga y neuropsicóloga en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, que nos ha dado algunas pautas a seguir para evitar caer en la depresión en estos tiempos de pandemia.