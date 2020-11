Conoce los motivos por los que estamos educando a nuestros hijos para la infelicidad

En un mundo cada vez más avanzado tecnológicamente, donde se supone que tenemos a nuestro alcance las mejores condiciones que se han dado en la historia para ser felices, no parece que lo estemos consiguiendo. Y no solo por la pandemia, a veces parece que vivimos cada vez más insatisfechos con nuestras vidas. ¿Por qué sucede esto? Quizás todo sea un problema del modelo educativo, y ante ello nos preguntamos ¿estanis educando para la infelicidad? Hoy el profesor pegagógico con el profesor José Carlos Aranda, responde a esta y a otras preguntas importantes, si realmente queremos remediar la educación que estamos impartiendo a nuestros hijos para que un futuro no sean infelices.