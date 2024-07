El boxeador portuense Tay García: ''Mi sueño es en 2028 estar en las Olimpiadas''

El portuense Tay García se ha proclamado ganador en el Campeonato de España Élite de Boxeo en la categoría de más de 81 kilos, celebrado en León, donde Tay García, de 24 años de edad e integrante de la Escuela de Boxeo García, venció por decisión unánime de los jueces.

El boxeador comenta que ''el sacrificio tiene la recompensa luego'', haciendo referencia al último triunfo logrado. ''Soy otra vez campeón de España'', explica Tay, puesto que ha revalidado el título que obtuvo el año pasado.

Con la mirada ya puesta en el Campeonato Europeo en Madrid, en septiembre, y el campeonato mundial en Kazajistán, en octubre, Tay define estas citas como competiciones muy importantes, y comenta que se encuentra ''con mucha ilusión de llegar a lo más alto en el podium y sacar medalla''.

La preparación para este tipo de eventos no es sencilla y así lo explica el boxeador: ''Es estar cien por cien sacrificado con el deporte. Por la mañana entrenando, por la tarde entrenando, dieta, el descanso... Hay que llevarlo todo coordinado y milimetrado para llegar a lo que quieres ser''. Destaca que lo más importante es estar alineado y concentrado con uno mismo para poder lograr este tipo de objetivos.

Francisco García, es director de la escuela de Boxeo García, donde Tay García entrena, pero no es director de esta escuela, sino que también es su padre. Para Tay, esto es un regalo: ''Tenerlo a él es como un privilegio, tener una escuela en casa y que tu padre sea entrenador es como un privilegio''.

Tay no es el único boxeador de su familia, sino que es una pasión que ha pasado de generación en generación y así lo explica ''Eso viene de familia. Mi abuelo fue boxeador, luego de mi abuelo fue mi padre y de mi padre he seguido yo con la saga''. Su padre está muy orgulloso después de lo logrado, sobre todo en un año que no ha sido fácil.

''Yo vivo por un sueño y mi sueño es en 2028 estar en las Olimpiadas, entonces yo tenía en mi mente que yo tenía que ser este año otra vez campeón de España para yo tener mi sitio en la selección española''. Tay comenta que su mayor sueño es poder estar en las Olimpiadas 2028, es por ello que trabaja duro para conseguirlo y de esta forma lograrlo.