Hacen un pedido a domicilio muy raro en Cádiz y meten en un lío al repartidor: "¿Cómo lo llevo en la caja?"

Ver a repartidores en bicicleta con una caja a sus espaldas ya es una imagen habitual en todas las ciudades de España. Pero muchas veces tienen que atender pedidos extraños. Alex desvela en su cuenta de TikTok lo "más raro" que le han solicitado llevar a un domicilio y lo hace con una prueba gráfica mostrando la experiencia.

"¿Lo más raro que me han pedido por Glovo?", comienza explicando este repartidor en TikTok, "un cubo de fregona y los dos palos": "¿Y cómo pretenden que lleve el cubo de la fregona y los dos palos en la caja? ¿Como un caballero medieval?". El profesional enseña en el vídeo cómo "llevamos un cubo de fregona y los palos en un pedido": "No sé, yo de verdad que no lo entiendo".

Cuando se acerca la hora de cenar es el momento en el que los repartidores hacen su verdadera aparición. Si bien es cierto que pueden estar activos durante todo el día, son esas horas punta en las que veremos su saber hacer en todo su esplendor. Aumentan ese frenético ritmo de recogida y entrega de paquetes, carreras por toda la ciudad y malas propinas.

Desde hace varios años las mochilas amarillas de Glovo u otras de Uber Eats o JustEat forman parte del paisaje urbano de las principales ciudades de dentro y fuera de nuestras fronteras. En la actualidad, la start up catalana de reparto a domicilio está presente en decenas de localidades españolas y cuenta con miles de repartidores en su flota.

Repartidores

De una manera u otra, todos a veces recurrimos al servicio de entregas a domicilio. Mientras que unos repartidores nos generan ganas de otorgarles algún tipo de premio especial, a otros los queremos apuntar en nuestra lista negra de por vida. Pero algo nos dice que en muchas ocasiones, nada es tan sencillo.

Varias compañías internacionales del campo tecnológico están trabajando en diferentes prototipos de repartidores robóticos. Puede que la larga extirpe de repartidores de comida llegue a su fin si se perfeccionan. El uso de drones por parte de grandes empresas como Google o Amazon es un ejemplo.

Quieren utilizar estos aparatos voladores para repartir todo tipo de paquetes. Quizás en unos años, levantemos nuestra mirada al cielo y veamos cientos de estos pájaros metálicos. De momento, podemos seguir disfrutando de la inmensa labor que hacen estos repartidores anónimos alrededor del mundo.

Desde jóvenes que buscan obtener unos ingresos extra para pagarse los estudios a padres y madres de familia que compaginan su trabajo con una colaboración de fin de semana, es difícil trazar un prototipo definido de aquellos que colaboran con las diferentes plataformas que existen.

Un pedido a domicilio

La comida es, sin duda, la auténtica estrella para los usuarios de aplicaciones como Glovo. Pero cuando el repartidor llama a tu puerta, no siempre trae pizzas y hamburguesas. Sin embargo, cada vez más personas hacen otras peticiones que hasta ahora no eran tan habituales.

Por ejemplo, el apartado de parafarmacia y belleza a domicilio es cada vez más visitado. Ahí se puede pedir desde maquillaje y perfumes hasta cremas. Hay un mercado que está creciendo que es el de los productos relacionados con el erotismo y la sexualidad. Pero la verdad es que lo del cubo y el palo de la fregona tiene su aquel.