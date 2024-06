El curioso invento para regar sus plantas de una enfermera de Cádiz que se va de vacaciones: "15 días"

En verano, la mayoría de la población aprovecha para viajar, desconectar de la rutina y salir de su residencia habitual en busca de playa o montaña. Esto supone dejar en la estancia ciertas cosas que requieren un cuidado más exclusivo. Esta es la decisión que toma una joven de Cádiz con sus plantas y se ha hecho viral.

?? ¿A ti también se te han muerto la mayoría de las plantas este verano?



??Pues que sepas que existe un truco para evitarlo la próxima vez. Un truco que, por cierto, también nos sirve para este otoño.https://t.co/TDp1kxmJee — COPE (@COPE) September 10, 2023

Una de las preocupaciones más comunes que surge cuando nos vamos de vacaciones es el cuidado de nuestras plantas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Quién se va a ocupar de regarlas? Estas son algunas de las cuestiones que nos planteamos antes de partir hacia nuestro destino.

Una solución sencilla es sustituir todas tus plantas por cactus y así no gastar ni una sola gota de agua. Por fortuna, no hay que ser tan drásticos, pues hay muchos inventos para regar las plantas en vacaciones o durante todo el año. Las mascotas nos pueden acompañar a casi cualquier lugar, pero tus macetas no.

Si a tu cuñada o ese amigo que vive cerca no se le dan demasiado bien las plantas y no te fías de que las cuiden en tu ausencia, no te preocupes. Aunque parezca una obviedad, un riego generoso justo antes de irte de escapada puede hacer que no requieran otro hasta que vuelvas a ocuparte de ellas.

Regar sus plantas

Viajar y desconectar en estos meses no tiene precio, pero dejar tus plantas sin cuidados puede hacer, en ocasiones, que tengas que despedirte de ellas a la vuelta. Si tienes la suerte de contar con un amigo o familiar que las cuide, fenomenal, pero de lo contrario será mejor que sigas algunos consejos para conservarlas.

?? Cómo cuidar a tus orquídeas durante todo el verano: "Son increíblemente inteligentes"



?? En @findesemanacope hablamos con un experto en estas plantas que nos da las claves de su conservación?? https://t.co/hcmKFzWLfj — COPE (@COPE) June 17, 2023

Si tus vacaciones van a ser de un fin de semana, probablemente no pase nada. Pero si vas a estar fuera de casa más de una semana, puede que tus macetas se sequen y mueran. Sobre todo si hablamos de la época veraniega, periodo en el que deben soportar altas temperaturas y la incidencia más directa de los rayos ultravioleta.

Si te vas dos o tres días, si riegas las plantas con bastante agua, lo más probable es que te duren en perfecto estado. Eso sí, es importante que pongas las plantas en una zona con sombra, para que no se vean afectadas por el calor. Si tienes plantas de diferentes alturas, añade las más bajitas debajo de las más altas, para que reciban más sombra.

La mayoría de las plantas de interior suelen ser resistentes y si vas a irte durante una semana o menos, seguramente ni siquiera tengas que adoptar ningún tipo de medida. Pero se acabó sufrir por cómo regar en vacaciones aunque, como seres vivos que son, hay que asegurarse de que sigan estándolo a tu vuelta.

"15 días"

El problema es que incluso sabiéndolo siempre son las últimas en las que pensamos cuando llega la hora de salir de viaje. Algo muy injusto teniendo en cuenta lo poco que exigen a cambio de todo lo que nos dan. Es por lo que esta enfermera comparte su truco cuando se va de vacaciones y tiene que ver con su profesión.

La supervivencia de nuestras macetas en estos meses de calor tampoco debería depender de la buena voluntad de amigos o vecinos dispuestos ir a regarlas una o dos veces por semana, que ellos también se merecen viajar a descansar fuera. Por eso es por lo que este invento puede ser una buena solución.